El 70% de peruanos cree que Fuerza Popular tiene intención de vacar a Vizcarra

Parece que la disidencia que hay entre Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori, con el Ejecutivo no ha pasado desapercibido para la población, especialmente sobre cuáles serían las intenciones de la bancada mayoritaria en el Congreso de la República.

De acuerdo a un último sondeo de la encuestadora Pulso Perú, un grueso de la ciudadanía considera que los fujimoristas sí buscaría realizar el segundo proceso de vacancia presidencial desde que se inició el período 2016-2021.

El resultado arrojado por la encuestadora es que el 70% del país sí tiene la intención de vacar a Martín Vizcarra. En tanto, el 21 % de ciudadanos no cree que esta es la principal propósito de Fuerza Popular en las últimas discrepancias que sostuvieron con los oficialistas.

Como se recuerda, el nuevo 'encontronazo' político se generó luego que se develara las reuniones que sostuvieron el mandatario Martín Vizcarra y Keiko Fujimori antes que el primero asumiera la presidencia. Dichos eventos, las cuales se suponían por acuerdo de las partes como privadas, fueron revelados por la misma lideresa fujimorista y por el actual presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry.

En una entrevista, Salaverry no descartó la posibilidad que la bancada fujimorista acuda a un nuevo proceso de vacancia, a la vez que confirmó que hubo cuatro reuniones con Vizcarra previas a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

"Decir sí o no [a un pedido de vacancia], en este momento me parece especular (…) [La vacancia] es una herramienta constitucional (…) no puedo negar que si en algún momento un congresista presentara algo así tiene que darse tramite”, dijo Salaverry en aquel entonces durante una entrevista en América Noticias.

Por otra parte, el trabajo de Pulso también recoge la percepción sobre si los peruanos piensan que el presidente Vizcarra tiene como objetivo el cierre del Congreso. El porcentaje de quienes piensan que sí tiene dicha pretención es de solo el 13%, en tanto que el 54 % no cree que el ex primer vicepresidente tenga en su mira la anulación del Poder Legislativo.