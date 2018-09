Referéndum: 44% de la población está interesada en reforma de Vizcarra

La reciente encuesta publicada por Pulso Perú destaca varios puntos clave para entender las impresiones que han dejado en la ciudadanía peruana los últimos eventos sucedidos en la política nacional. Entre ellos, destaca que el 44% de la población considera que el presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene un auténtico interés en impulsar las reformas en el ámbito judicial.

En este sentido, un considerable porcentaje de peruanos refrenda lo que el mandatario había expresado hace unos días en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI): "Cuando lancé esta propuesta el 28 de julio no me quedé huérfano, no me quedé solo; he sentido el respaldo mayoritario de la población".

Cabe resaltar que los puntos principales del referéndum que se pretende realizar son el de la no reelección de congresistas, reformas en el CNM, retorno a la bicameralidad y el financiamiento de los partidos políticos.

De acuerdo con la ficha técnica de la encuestadora, el informe está realizado sobre la aplicación hecha a 1200 personas del 1 al 4 de setiembre a nivel nacional, entre hombres y mujeres de 18 a 70 años con DNI vigente.

Así, el sondeo forma parte de las primeras cifras que se tienen en el segundo semestre del 2018 y analizan las consecuencias del encuentro que sostuvieron tanto Martín Vizcarra como Keiko Fujimori. Cabe destacar también que, pese a ello, la desaprobación del Presidente ha aumentado de 42% a 47%.

Por último, un 75% de los peruanos considera que fue un error negar las reuniones que existieron entre Vizcarra y la lideresa de Fuerza Popular; mientras que un 70% piensa que el partido de Keiko Fujimori sí quiere vacar al presidente.