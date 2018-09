Referéndum urgente

Señor Director:

El pueblo del Perú opina que el Congreso empiece con la moralización, que los congresistas inmersos en escándalos se les debe separar, previo levantamiento de su inmunidad parlamentaria, hasta que demuestren su inocencia. Deben dar las facilidades inmediatas para el referéndum para reelección o no de congresistas, y así mantener la gobernabilidad del país.

Aspiración de todo ciudadano es ver nuevas caras, con nueva mentalidad, con valores éticos, morales y con cierto grado de formación, con una pretensión de que el Congreso sea un bloque de soporte al actual Gobierno. Los peruanos necesitamos que el Congreso y el Ejecutivo trabajen de la mano dejando de lado la camiseta y el color político. En efecto, hoy el actual Congreso no responde a las expectativas del pueblo peruano, sino a su grupo político mayoritario. Espero que se pongan a reflexionar, principalmente la mayoría fujimorista, y actúen con sensatez. Primero está el Perú. Enrumbemos hacia el progreso, a determinar un país elegible económicamente, llamando a una consulta a través del referéndum de reelección de congresistas. Que el pueblo decida.

Sixto Severo Arosquipa Paco

DNI 24871609

Importancia del archivo

Señor Director:

Los archivos no solo sirven para conocer la historia del país (tan solo poquísimos investigadores los usan), sino, sobre todo, para que la gente común y corriente, como nosotros mismos, consiga documentos que le sirven para su vida cotidiana. Sin documentos no hay respaldo de los derechos ni una acertada gestión. Precisamente, se les falsifica a menudo porque son necesarios, muchas veces, indispensables.

Las mentirosas hojas de vida de algunos congresistas son un ejemplo patente de ello. Tenemos en Lima la Escuela Nacional de Archivística (nivel técnico), dependiente del Archivo General de la Nación, y la carrera de Archivística y Gestión Documental en la UCSS (nivel universitario) que forman a personal calificado para trabajar en los archivos públicos y privados. Casi la totalidad de los egresados se queda en la capital, como pasa con otras profesiones.

Me gustaría, como sostengo desde hace décadas, que las autoridades que dirijan los archivos sean convocadas y designadas mediante concurso público. Basta de amiguismo, politiquería, lugar de castigo o de gente inubicable en otros puestos burocráticos. Únicamente quienes hayan trabajado con buenos resultados debieran permanecer en el cargo para que el progreso continúe. Es increíble que el Archivo General de la Nación (1861) no tenga hasta ahora, a puertas del Bicentenario, un local propio y apropiado para alojarlo. La brutal desidia y la ignorancia de los gobernantes se oponen a ello.

César Gutiérrez Muñoz

Dni 07909577

Atiendan a mi madre

Señor Director:

Soy hijo de la paciente del programa de diálisis, Sra. Rosa Asunción Díaz Pérez, con DNI 16538600. El día jueves 7 de setiembre, a las 11 de la noche, le tocaba atención en el Programa de Diálisis del hospital Almanzor Aguinaga. Después de estar esperando hasta las 11 y 30 me informan que no la iban atender porque ya no estaba programada. El derecho fundamental de un adulto mayor es la vida. Si a mi madre se le niega el derecho a la diálisis, entonces se la está matando. Le quieren quitar el seguro Plan 40100O Protección Total.

César A. Valdez Díaz

Celular 979803313