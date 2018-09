“Que el Terminal Marítimo no se haya hecho es por la falta de liderazgo”

¿Qué lo animó a participar de estos comicios?

El ver que mi partido (Acción Popular) estaba un poco flojo. Vi que los dirigentes de mi partido no tenían la facilidad para recorrer la región, y considero que un candidato siempre tiene que conocer sus bases.

¿Cuáles serán los puntos más importantes de su gestión?

Queremos enfocarnos en el apoyo al agro. Si analizamos, hace 16 años que no se apoya la agricultura en su totalidad. Es más, hace 56 años se hizo el Proyecto Tinajones con el arquitecto Fernando Belaunde (expresidente del Perú) y en ese tiempo la población de la región Lambayeque no era superior al medio millón de habitantes. Ahora superamos esa cifra y las aguas del reservorio siguen abasteciendo a la agricultura regional, a Chiclayo, La Victoria y José Leonardo Ortiz (JLO).

¿Cuál es la propuesta?

Es hora de hacer la segunda etapa de Tinajones, el trasvase de las aguas del río Llaucano al Chotano, porque las aguas del primero se pierden. El cambio climático es fuerte y las sequías aparecerán, entonces, esas aguas tienen que utilizarse. Pero antes, se tienen que desarrollar el Plan Hidráulico, La Calzada, el Terminal Marítimo Portuario.

Los proyectos que menciona, en especial el Terminal Marítimo, parecen ser solo promesas en cada gobierno.

Soy un convencido de que después del Terminal Marítimo del Callao, el más importante será el de Puerto Eten, porque toda la producción que viene de aquí, la de Cajamarca, Tarapoto, La Libertad, saldrá por esta infraestructura. Que un proyecto como este no se haya realizado se debe a que no se trabaja de forma conjunta. Imagínese, al reservorio de Tinajones no lo limpian hace años, limitando su capacidad.

El tema de la salud pública, ¿cómo es asumido en su plan de gobierno?

La salud es un tema que está descuidado. JLO es uno de los distritos más poblados después de San Juan de Lurigancho, pero no tiene hospital, al igual que La Victoria. Consecuencia de eso: Las Mercedes y el Hospital Regional están tugurizados. Toda la vida vamos a adolecer de ese problema. No es un tema político. Que no se haya asumido es solo la prueba de que falta liderazgo. No es tan difícil de entender que JLO necesita de un hospital, y lo mismo sucede con la educación.

¿Qué deficiencias comparte con el sector Educación?

Se han priorizado los colegios emblemáticos de la ciudad: San José, Elvira García, el Colegio Militar. Si nos quejamos del centralismo de Lima, lo mismo sucede con Chiclayo. ¿Qué sucede con los colegios de las afueras? Fanny Abanto I y II son ciudades inmensas, que dentro de poco van a querer ser distritos. Y tienen un problema común con La Victoria y JLO: salud y educación. Para estudiar tienen que venir a Chiclayo y para atenderse, igual.

¿El gran problema sigue siendo la infraestructura?

Y el otro problema es la falta de infraestructura para hacer deporte. Ni en JLO, ni en La Victoria. Y así hay candidatos, como Agustín Lozano, que siendo parte de la Federación (Peruana de Fútbol) y que aspiran a ser gobernadores, nunca tuvieron intención de promover el deporte. En Túcume hay un equipo que está en la Copa Perú, que tiene un estadio lleno de tierra. El alcalde ha hecho una calle en medio de él. Imagínese.

¿Qué ha pasado con la población luego de El Niño?

La región ha quedado destrozada. El gobernador se peleó con todos los alcaldes. Durante 16 años no hubo cambios. Hasta hace unos años, la región se distinguía por ser un productor principal de menestras, pero eso era cuando se apoyaba al agricultor. Hoy, el binomio gobernador–agricultor no existe, porque a este último lo han abandonado. ♣