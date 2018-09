“Rondas urbanas y talleres para jóvenes para enfrentar la delincuencia en Chiclayo”

Es el segundo proceso electoral en el que postula a la alcaldía de la municipalidad de Chiclayo por el partido Democracia Directa. ¿En esta oportunidad qué hace la diferencia?

Somos una alternativa diferente y joven, además tenemos un plan de gobierno integral para la provincia de Chiclayo, la que está inmersa en un caos y desgobierno porque sus autoridades están de espaldas al desarrollo de la población.

En su mensaje a la ciudadanía, usted enfatiza que Chiclayo no solo necesita obras de cemento y fierro. ¿A qué se refiere?

Es cierto que estas obras forman parte de acciones para alcanzar el desarrollo y la modernidad, pero no hemos hecho nada en el sentido del desarrollo social, del ser humano. Por eso Democracia Directa apunta a ello, para que Chiclayo sea una ciudad digna.

¿Qué características debe tener la Ciudad de la Amistad?

Ser una ciudad ordenada, limpia, segura y que sea gobernada por un rostro social para mejorar la calidad de vida del vecino chiclayano.

De ser elegido burgomaestre en las elecciones del 7 de octubre próximo, ¿cómo lo haría para conseguirlo?

Con proyectos, gestión con organismos internacionales, talleres productivos y sobre todo con honestidad.

Si bien el índice delincuencial disminuyó, la sensación de inseguridad va en aumento. ¿En un eventual gobierno suyo, qué medidas se tomarían?

Chiclayo es la tercera ciudad con la mayor percepción de inseguridad ciudadana por lo que crearemos las rondas urbanas, pues las juntas vecinales son un saludo a la bandera en la que solo está la Policía y la Fiscalía para la foto y no hay cambios. Al existir las rondas urbanas, nosotros mismos nos vamos a defender ya que se actuará de inmediato. La municipalidad le dará el marco legal con una ordenanza y seremos un ejemplo en el país.

En el tema de prevención y trabajo para los jóvenes, ¿qué considera en su plan de gobierno?

La mayor parte de la población es joven, la que no tiene oportunidades de desarrollo. Se ha considerado el programa “Capacitación Juvenil Municipal”, que tiene como objetivo instruir a los jóvenes entre los 16 y 21 años en cursos de oficio para que puedan valerse por sí mismos en carpintería, ebanistería, metalmecánica e informática. De esta manera, también se aliviará la pobreza en la región Lambayeque.

Un ex alcalde de Chiclayo está preso por formar parte de una organización criminal y los indicios de corrupción en la actual gestión edil no han desaparecido. ¿Cómo atacaría este problema?

Mi equipo de gestión tiene la capacidad de transparentar la situación administrativa, pues queremos un municipio ágil, sistematizado que no esté de espaldas de atención al ciudadano. En el gobierno municipal se garantiza gente honesta y al servicio de la población y no depender de nadie. Es por eso que Democracia Directa es un partido político y no una empresa política. Yo no recibo el financiamiento de nadie, no tengo mi candidatura empeñada a ningún empresario o interés subalterno.

¿Y los postulantes a regidores gozan de esa confianza?

En la lista de concejales hay líderes sociales, entre ellos hay transportistas, comerciantes, obreros, profesionales. Ellos representan sectores importantes de Chiclayo, del valle azucarero, del circuito Mochica, es decir se involucró a personas de diferentes puntos de la provincia chiclayana.

¿Cuál es su propuesta en el tema de limpieza pública y tránsito?

Lo primero que se ejecutará es el fortalecimiento de los lazos institucionales con la Cooperación Suiza a fin de que el proyecto Chiclayo Limpio continúe vigente en nuestra ciudad en lo que es gestión de residuos sólidos. Y se tienen que acelerar los proyectos como es el terrapuerto para el ordenamiento vial.