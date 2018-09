José Luis Cavassa contó detalles de su trabajo en la campaña de PPK

Ambas partes aceptaron haber trabajado juntos. Hace algunos días Peruanos Por el Kambio (PPK) confirmó que José Luis Cavassa trabajó para la campaña presidencial del 2016. Ahora, el turno fue del ex operador montesinista y presunto integrante de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto', quien ratificó su versión y contó detalles de su labor en en los comicios electorales que llevaron a Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia.

José Cavassa brindó una entrevista al programa Cuarto Poder y al ser consultado sobre su relación con José Luna Gálvez del partido Perú Podemos, el hoy encarcelado exfuncionario de la ONPE, mencionó al partido Peruanos por el Kambio y reveló algunos detalles de su contratación para la campaña electoral.

"El doctor José Luna Galvez no me tenía confianza y esto debido a que en las elecciones del 2016 no apoyé ni trabajé con el partido que él candidateaba porque trabajé para el partido Peruanos por el Kambio. De ahí que nunca me llamó para trabajar e inscribir a su nuevo partido Podemos Perú. Y de haberlo hecho tampoco hubiera trabajado por ser un trabajo muy extenso y yo tenía mis trabajos en empresas privadas", detalló José Cavassa.

Asimismo, acusó que existe una red de involucrados en casos de corrupción que quieren hacer mediático su caso porque han entrado en "pánico" ante las acusaciones que pesan en su contra.

"Esta es la versión de dos personas que mediáticamente me están creando, cuando han entrado en pánico porque están involucrados en hechos y actos que se derivan de los actos ocurridos con el ex presidente de la Corte Superior del Callao y sus allegados y que espero que la justicia investigue y encontrarán la verdad de esta campaña mediática", señaló.

Como se recuerda, José Cavassa reveló a la Fiscalía que trabajó para el partido Peruanos por el Kambio. La misma organización política también lo confirmó a través de su personero legal.