Caso Bustíos: sentencia contra Daniel Urresti se decidiría a fin de mes

El candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú (PP), Daniel Urresti, anunció que el Poder Judicial (PJ) resolverá el juicio que afronta por el “Caso Bustíos” a fin de mes. En ese sentido, señaló que no apelará, cumplirá su condena y dejará su participación en las Elecciones Municipales.

“Ya viene mi defensa y la sentencia que se debe dar el 26 de este mes. Si salgo culpable, me voy a la cárcel y no voy a decir ni pio (…). Supongamos en el extremo que soy condenado, me voy preso y se acabó”, dijo Daniel Urresti en Willax.

El Ministerio Público (MP) acusa a Urresti de ser culpable del asesinato al periodista Hugo Bustíos en la década de los 90. Por entonces, el exministro del Interior se desempeñaba como militar en Ayacucho.

Cabe precisar que, el candidato a Lima por Podemos Perú (PP), también es investigado por presentar una declaración jurada falsa como prueba en el proceso.

En el documento falso, un testigo declaró que el fiscal a cargo del caso, Luis Landa lo amenazó para declarar contra el candidato a la alcaldía de Lima. Sin embargo, la notaría desmintió a Urresti y ahora el candidato a Lima afronta otra indagación en el Ministerio Público (MP) por delito contra la fe pública.

A lo largo de diez de los catorce bloques de su fundamentación, Landa desarrolló atestados, oficios, testimonios, declaración de detenidos interrogados en el Cuartel Castropampa, fotografías, informe de la CVR, croquis, y la Guía de líneas de acción del Ejército, entre otros.

Actualmente Urresti se ubica tercero en intención de voto en su carrera electoral rumbo a la alcaldía de Lima. Su partido