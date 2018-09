Jorge Nieto dice que le “enerva” que el Congreso no discuta referéndum

El exministro de Defensa, Jorge Nieto, consideró que no hay excusas para que el Congreso apruebe los proyectos de referéndum antes de diciembre. Enfatizó que será prioritario aprovechar que ese mes será la segunda vuelta de la Elecciones Municipales.

Además, manifestó que le incomoda que el Congreso se enfoque más en criticar y no debatir. El cuestionamiento apunta a la lentitud de la discusión que hay sobre el referéndum en el Legislativo.

PUEDES VER Aráoz asegura que ni el presidente Vizcarra ni ella conocieron a Cavassa

“Lo que enerva es otra, no quieren discutir las reformas. Si no, lo estuvieran haciendo ya. Solo se habla si el plazo, si uno dijo, etc. En bicameralidad hay muchas opciones, yo tengo la mía (…). Requerimos fortalecer los partidos”, expresó Jorge Nieto a Perú 21.

Para Nieto no hay “razón por la cual no pueda votarse (el referéndum) en diciembre”.

“Debieron comenzar al día siguiente del envío. Que comiencen a discutir. Todo está más o menos elaborado. El gobierno tiene una razón poderosa. En diciembre es la segunda vuelta de los gobiernos regionales y se abarataría la consulta”, agregó.

En ese sentido, recordó que en “2005, Domingo García Belaúnde trabajó una reforma constitucional en dos meses”. “No estamos discutiendo sobre eso y deberíamos”, dijo.

Añadió que “se requiere una reforma política” y que “los cuatro proyectos del Ejecutivo son sustantivos y están bien planteados”. Además, recomendó incluir “el requisito de firmas para inscribir un partido”.

Recalcó que el “90% de la gente está a favor de la bicameralidad; es un paquete, además”. “El tema de fondo es que los congresistas no quieren discutir la reelección”, precisó.

Cabe recordar que, respecto a la reforma de justicia, el presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva, anunció que el 20 de setiembre estará listo el dictamen sobre la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Un primer paso.

La otra cara de la moneda está en la Comisión de Constitución donde están los proyectos de reforma política. El subgrupo es presidido por la fujimorista Rosa Bartra y aún se desconoce el rumbo del debate.