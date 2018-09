Donayre fabricó documentos para justificar negociado de combustible

“Hay un documento y un informe de la Contraloría que es usado como pieza central en el proceso, pero ese documento se elaboró sin que se le permitiera al patrocinado ejercer su derecho a la defensa. Pero, no hubo derecho a la defensa, por lo tanto el informe de la Contraloría es nulo, no puede ser valorado en un juicio”, señaló el abogado de Edwin Donayre , Julio Salomé.

“También discrepamos con la imputación del delito de peculado. Peculado se comete cuando una persona que administra el bien del Estado -en este caso el combustible-, se lo apropia para sí o para otro, pero el general Donayre no lo ha administrado. La misma Sala dice que el combustible no llegaba a la Región Militar Sur. Entonces, ¿en qué momento se apropió del combustible si no llegó?”, dijo