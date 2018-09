Janet Sánchez: "No veo ninguna falta haber contratado al señor Cavassa".

José Cavassa Roncalla aseguró haber trabajado para el partido Peruanos por el Kambio (PPK) durante la campaña de 2016. Horas después, la misma organización política, ganadora de las elecciones presidenciales, confirmó esta información que -en un principio- obtuvo el Ministerio Público a través de un interrogatorio.

El citado personaje es sindicado por la Fiscalía como presunto integrante de la organización criminal 'Los Cuellos Blancos del Puerto'. Hoy cuenta con una orden de prisión preventiva. Sin embargo, para la congresista de PPK, Janet Sánchez, la contratación del exoperador de Vladimiro Montesinos en la ONPE (José Cavassa) no es ninguna "falta".

"No tenía conocimiento de que el señor Cavassa estaba prestando un servicio porque no he sido parte de la organización de campaña. Sin embargo, no veo ninguna falta en haber contratado los servicios del señor Cavassa", dijo la parlamentaria en Radio Exitosa.

El personero legal del partido PPK, Carlos Portocarrero, confirmó que José Cavassa fue contratado por el equipo de Personeros para que "desarrolle capacitaciones a los equipos de personeros a nivel nacional". Cabe destacar que, en aquel entonces (campaña electoral 2016), no se tenía conocimiento de las presuntas actividades irregulares que habría cometido Cavassa Roncalla.

"Yo no veo nada de malo en contratar los servicios de un consultor específicamente para este tema electoral", agregó Janet Sánchez, afirmando que sobre su participación en los delitos cometidos por 'Los Cuellos Blancos del Puerto' no se pueden adelantar ya que "no hay una sentencia firme de eso ni tampoco hay pruebas contundentes que lo indiquen".