Familias de víctimas de violencia interna podrán identificar a seres queridos  

El Decreto Legislativo para la creación del Banco de Datos Genéticos fue promulgado por el presidente Martín Vizcarra a fin de agilizar el proceso de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante el periodo de violencia de 1980 al 2000.

El mandatario dijo que este acto no solo aliviará a los familiares de las víctimas de la violencia interna, sino que trasciende a todo el país. No obstante, destacó que el sufrimiento de quienes hace décadas buscan a sus seres queridos no se asemeja a quienes no perdieron a un hijo. “Ese alivio es de todos los peruanos, trasciende a todos los peruanos, y pondremos todos los esfuerzos no solo para cumplir con las reparaciones que corresponden”, dijo Vizcarra Cornejo.

Por su parte, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, rindió homenaje a Mama Angélica, quien murió sin recuperar los restos de su hijo Arquímedes y dijo que este decreto es una cuestión de justicia, ética y humanidad.

“Queremos un país con justicia, pero también con verdad, con equidad, pero con solidaridad y que la palabra humanismo no quede en un concepto léxico sino en una actitud”, dijo Zeballos. En la ceremonia también se reconoció a los congresistas que impulsaron esta norma.❧

Claves

Deuda. El ministro Zeballos indicó que son cerca de 20 mil 300 las personas desaparecidas hasta la fecha.

Justicia. Juana Carrión, presidenta de Anfasep, dijo que con este instrumento legal están seguros que podrán encontrar a sus familiares y darles cristiana sepultura.sepres