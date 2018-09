Versus Electoral: Yehude Simon vs. Anselmo Lozano [VIDEO]

La presencia de los candidatos al Gobierno Regional de Lambayeque, Yehude Simon y Anselmo Lozano, había generado gran expectativa para el Versus Electoral de hoy viernes, sin embargo el exalcalde de La Victoria no se hizo presente debido a que su equipo de campaña se comunicó con la producción del espacio, argumentando que iba a viajar a la ciudad de Lima, sin embargo estuvo en una reunión en el Colegio de Ingenieros en Chiclayo.

Por su parte el expresidente regional, precisó que le parecía lamentable que su contrincante no participe de la invitación, debido a que los lambayecanos querían ver y comparar las propuestas de ambos candidatos a fin de analizar por cual eligen en estas próximas Elecciones Municipales y Regionales 2018.

¿Por qué quiere ser Gobernador de Lambayeque?

“Primero porque hay un olvido, hemos retrocedido muchísimo en los últimos años, no hay inversión pública, además el dinero no se ha invertido bien. En Chiclayo los desagües han colapsado, en cuanto a la agricultura está paralizada, el Proyecto Olmos y el Hospital Regional, así como puentes y carreteras son cosas que nos dan la garantía de un buen gobierno”, precisó Yehude Simon.

En cuanto al proyecto Olmos, hay muchas críticas sobre el tema, ¿cómo hacemos sobre el aspecto hidroenergético?

“Eso se puede hacer incrementando el área, trayendo el agua de Cajamarca, se piensa en 4 hidroeléctricas, estoy convencido sobre los estudios técnicos el Proyecto Olmos no pierde su visión de hidroenergético. Acepto las críticas de técnicos especialistas, pero si no se hubiera hecho, seguiríamos diciendo que es un anhelo lambayecano”, sostuvo el expremier.

¿Qué opina de la gestión de 8 años de Humberto Acuña?

Yehuse Simon señaló que no todo gobierno es malo ni es bueno, porque hay un activo y un pasivo, con obras que son interesantes y merecen respeto, pero en el balance la población está descontenta, la gestión de Humberto Acuña tuvo dinero para hacer obras pero su equipo técnico no ha logrado los objetivos. “Por ejemplo se hace una linda plaza en Mesones Muro, pero en vez de gastar en esa obra, la población no tiene agua y desagüe, además no tienen médicos en la posta, debieron priorizar”, señaló.

