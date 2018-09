Versus Electoral en el sur: Yamel Romero vs Gary Marroquín

Estas son las propuestas de ambos candidatos.

Yamel Romero

¿Qué propuestas tiene sobre transporte?

El principal problema que agobia a Arequipa es el caos vehicular, que hace mucho tiempo debió solucionarse. El 2006, el año que concluyó mi gestión de alcalde, dejamos culminado el plan director de transporte. En este documento había alternativas y recomendaciones para implementar obras de infraestructura vial y fundamentalmente la implementación de un corredor vial exclusivo para buses de gran capacidad que irían del Cono Norte al Sur. Dejé 400 mil euros para el estudio de origen y destino, lamentablemente los alcaldes que me sucedieron lo archivaron. Planteo que se retomen esos estudios y replantear el Sistema Integral de Transporte.

¿Qué propone en seguridad ciudadana?

Tengo un antecedente muy valedero. En el 2003, yo llego a la alcaldía de Arequipa y los anteriores burgomaestres Róger Cáceres y Juan Manuel Guillén no pudieron crear un cuerpo de Serenazgo, yo sí lo hice realidad. En mi periodo se llamaba Guardia Ciudadana. Le dimos el respaldo y liderazgo del alcalde. Yo vestía el uniforme de sereno cuando hacíamos los operativos. La ley dice que el alcalde es la máxima autoridad de Seguridad Ciudadana en la provincia. Por lo tanto, debe asumir esa responsabilidad. La parte sancionadora la tiene la Policía, pero la preventiva la ciudadanía, deben estar organizados. Hoy tenemos herramientas tecnológicas para combatir la inseguridad.

En Desarrollo Urbano hay dos matices importantes: la protección de la campiña y las invasiones. ¿Qué dice su plan de gobierno sobre estos temas?

Cuando yo ingreso en el 2003 a la municipalidad encuentro 28 expedientes que en la época de Guillén Benavides permitieron la depredación de una cantidad impresionante de campiña. Fue el golpe más duro contra la campiña. Para pararlo sacamos dos ordenanzas que impidieron la depredación. Luego entran otros alcaldes y vemos lo que hay ahora: Un Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) judicializado porque se pretendía acabar con la campiña. Tenemos el proyecto de un Ecoparque en el río Chili que viene desde Chilina hasta Tingo, pero ahora está con habilitación urbana. También el Parque Ecológico entre Dolores y Lambramani, lamentablemente que también hasta el propio alcalde estuvo metido en darle terrenos a una universidad. Todo es corrupción, debemos volver a la planificación. Se debe preservar las pocas áreas verdes que quedan en Arequipa y utilizar el canon minero para comprar esos espacios y convertirlos en parques metropolitanos.

Después de escuchar a Gary Marroquín, ¿votaría por él?

El voto debe ser por la propuesta que garantice el desarrollo de la ciudad, más allá de la buena impresión que me dejó Marroquín.

Gary Marroquín

¿Qué propuestas tiene sobre transporte?

Hubo varias experiencias para resolver el transporte público. El último es el SIT. Este proyecto se encuentra bloqueado y Arequipa tiene una demanda de tránsito muy grande, hay cerca de 270 líneas que operan en 224 rutas, que cubre el 70%. Hay 30% que es cubierto por combis o autos informales. Planteamos que sobre las rutas preexistentes se formule un plan maestro a efectos de viabilizar el tema, que involucre la uniformización de semáforos, la reconversión de unidades, la formalización de paraderos. Además de educación vial.

¿Qué propone en seguridad ciudadana?

Debemos partir sobre dos premisas: la primera que la autoridad municipal no tiene la capacidad coercitiva de resolver la inseguridad ciudadana. Este monopolio de la violencia legítima no la tiene el alcalde, sino la Policía. Luego, los serenazgos han sido desbordados por la violencia urbana. Entonces debemos incorporar a la Policía para tener una acción eficaz en la resolución del tema de seguridad. Proponemos la Autoridad Metropolitana de Seguridad Ciudadana. Esta instancia dará las pautas a la Policía en Seguridad Ciudadana. Ese es un primer eje. El segundo es usar las tecnologías. Hay que tener un diálogo con los municipios distritales, hay que trabajar con todos.

En el tema de desarrollo urbano hay dos matices importantes: la protección de la campiña y las invasiones. ¿Qué dice su plan de gobierno sobre estos temas?

Arequipa ha dejado de ser una gran ciudad para convertirse en una gran metrópoli. En ese tránsito, el crecimiento urbano ha sido desordenado y caótico. No hubo una visión estratégica que te permita decir, esta ciudad tiene que desarrollarse de esta manera. Ahora uno entiende por qué, la corrupción sin duda. Se han promovido invasiones por el clientelaje político. Esta era toda una red mafiosa. Por otro lado, Arequipa es una bomba de tiempo. Uno encuentra rejas en todo sitio, parecen guetos. Se plantea el gran parque metropolitano. Arequipa necesita pulmones.

Pregunta sorpresa: después de escuchar a Yamel Romero, ¿votaría por él?

Yo no votaría por él, no porque sea mala onda o tenga malas propuestas. Lo que pasa es que ya tuvo su oportunidad y demos opción a nuestra opción. Me cae bien.

¿Lo hizo bien o mal en su gestión pasada?

Prefiero no opinar, porque no podemos entrar al tema de subjetividades. Al final la vida es un mundo de subjetividades y de cosas concretas y entrar a ese escenario es muy complejo.