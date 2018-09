Grover Lozada Montalbán

A menos solo un mes para las elecciones regionales y municipales, el candidato por el movimiento Región para Todos, Santiago Paz López, asegura que con más de 27 años de experiencia viendo la problemática de Piura ha concluido que la causa principal de la dramática situación de la región es la corrupción. Pese a ello, según el candidato, Piura tiene todo para convertirse en la capital de la macrorregión norte, pero para ello lo primero que se necesita es luchar contra la corrupción en todos sus sectores.

Ya estamos a puertas de las elecciones, ¿qué percibe de este panorama?

De alguna manera la gente está cansada de tanta corrupción en el país y en nuestra región. Junto con la población estamos decididos a parar la corrupción. Y para ello nos pondremos de pie para iniciar el cambio del Perú desde Piura como capital de la macrorregión norte.

¿Cómo plantea asumir retos en un eventual gobierno suyo?

Como ya lo he dicho, nuestra línea central para devolver la confianza a la población es combatir la corrupción. Considero que tenemos la oportunidad histórica de reconstruir nuestra región porque tenemos más de 7 mil 500 millones de soles, el financiamiento de la reconstrucción. Y eso debe servir para hacer obras bien hechas, obras duraderas y serias en todos sus sectores.

Por ejemplo, en el tema educativo, ¿qué plantea su plan de gobierno?

En este sector hay una deuda y creemos que tiene que pagarse. Por ejemplo, lo más importante es la deuda social del 30% por la preparación de clases y nuestro compromiso es cancelar esta deuda a través de gestiones que ya se tienen avanzadas con el MEF. Además con saldos que queden realizando una gestión eficiente. Por eso crearemos una directiva regional que nos permita pagar esta deuda.

Respecto a los escolares, ¿qué tiene su plan de gobierno para ellos?

Sabemos que hay 230 mil menores que no estudian ni trabajan. Para ellos que no han terminado su educación secundaria nosotros ofrecemos una educación alternativa. Por otro lado, conocemos que los 28 institutos tecnológicos que tiene Piura, muchas veces no son atractivos para los jóvenes. Por ello creemos que el plan curricular tiene que obedecer a la demanda de las empresas, ya que hay técnicos muy solicitados por las empresas que ganan muy bien.

Se pretende que Piura sea capital de la macrorregión, ello significa mayor inversión, por lo tanto más delincuencia. ¿Qué hacer para frenar este flagelo?

En forma coordinada trabajaremos con Serenazgo y la Policía. También pondremos en marcha una central de comunicaciones para enfocarnos en el tema preventivo con cámaras de seguridad. También reduciremos los índices de delincuencia porque esto generará puestos de trabajo. Pero no solo eso, estoy convencido que el deporte es una opción para sacar del vicio a los jóvenes con áreas recreativas no solo para el fútbol sino para otras disciplinas.

En gestiones anteriores se trabajó con Serenazgo y la Policía, incluso se solicitó más personal policial, pero vemos que la delincuencia se incrementa...

Este tema también es concienciación y capacitación a los padres de familia y jóvenes. Además, estoy convencido de que la única manera de resolver el tema de la inseguridad ciudadana es involucrando a la población con nuestros vecinos vigilantes en coordinación con las autoridades policiales.

¿Qué propone a los agricultores?

Tenemos conocimiento que ahora hay aproximadamente 50 mil hectáreas con riego tecnificado, pero nuestro propósito es llegar a 100 mil, brindando facilidades para un porcentaje de tierras del Alto Piura. También queremos ampliar la franja del río a 50 metros.