Un grupo de simpatizantes del congresista y ex Comandante General del Ejército, Edwin Donayre, realizó un plantón como protesta a la condena de 5 años de prisión efectiva que recae sobre él por el caso conocido como "Gasolinazo". La mayoría de manifestantes eran ex militares y ex miembros de las Fuerzas Armadas quienes justificaban el apoyo indicando que Donayre los apoyó en su tiempo.