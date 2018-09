Vizcarra sobre las reformas: "He sentido el respaldo de la población"

El Gobierno se mantiene firme hacia la consulta popular. El presidente de la República, Martín Vizcarra, mostró optimismo al referirse a los proyectos de reforma judicial y política presentados ante el Congreso, afirmando que han recibido todo el respaldo de la población a fin de combatir la corrupción y generar más transparencia y honestidad en las instituciones.

"Cuando lancé esta propuesta el 28 de julio no me quedé huérfano, no me quedé solo; he sentido el respaldo mayoritario de la población”, declaró Martín Vizcarra acerca de su propuesta para realizar un referéndum sobre la reforma del CNM, la no reelección de congresistas, el retorno a la bicameralidad y el financiamiento de los partidos políticos.

“Por eso hemos planteado una reforma política y judicial que consideramos tan importante como el desarrollo de obras de ingeniería; tienen que ir de la mano, ese es el equilibrio que tenemos que lograr”, agregó el mandatario en alusión hacia algunos miembros del Poder Judicial y de partidos políticos que "defraudaron la confianza de la población".

El presidente Martín Vizcarra participó de la ceremonia de inauguración del Centro de Formación e Investigación de la Facultad de Ingenieria Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). En su ponencia destacó que "los esfuerzos del gobierno por desarrollar al país serán infructuosos si no se logra mejorar las instituciones desprestigiadas por la falta de idoneidad de algunos de sus miembros".

Asimismo, agregó que "tan o más importante que escuchar la opinión de un especialista, es oír a la población mediante un referéndum".