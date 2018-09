Carta rectificatoria

Señor Director:

En lo publicado el día 10 de agosto en la página web se me involucra con el grupo denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto”, con el título “OCMA suspende a jueces vinculados con Walter Ríos”. Esto afecta mi imagen personal como profesional y magistrado durante 25 años de servicios, como Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Justicia del Callao, toda vez que mi persona no pertenece a ese grupo.

La suspensión a que hace referencia su diario no tiene que ver con los

hechos de tal grupo, me aplica la OCMA una sanción que se refiere a queja que data del 2013 y respecto de Acciones de Amparo por afectaciones a la norma constitucional. Estamos en el 2018, esto es, los hechos datan de cuatro a cinco años atrás, sanción que asimismo no se encuentra consentida por cuanto he interpuesto recurso impugnatorio de apelación. La sanción en referencia se me ha aplicado arbitrariamente de hechos que se encuentran prescritos y caducos, y respecto de procesos judiciales concluidos. La publicación la cual me afecta no se ha realizado con la objetividad debida, y han utilizado mi nombre para hacer noticia lesionando mi honor.

Noemí F. Nieto Nacarino

Dni 07934610

Razones para separarlo

Señor Director:

El fiscal supremo Gonzalo Chávarry sostiene que no está involucrado en actos corruptos y, por lo tanto, debe respetarse su presunción de inocencia. Tiene razón. Lo que el fiscal Chávarry, y todos en general tenemos que asumir, debe admitir es que su ratificación como fiscal supremo por parte del Consejo Nacional de la Magistratura resulta viciada pues es evidente que, por lo menos, cuatro de sus siete miembros son parte de una organización criminal, hecho que él puede sostener ignoraba, pero deberá aceptar que su ratificación resulta ilegal, puesto que esos cuatro consejeros que le dieron su voto eran parte de un acuerdo anticipado para votar a favor de Chávarry, lo que era propugnado ante el CNM por su gran amigo, el juez Hinostroza; como tal, procede que renuncie al cargo de Fiscal de la Nación y se quede como supremo hasta que sea ratificado. Su alternativa es que obligue al Congreso a separarlo dejando de ser fiscal supremo, más cuando hay una serie de situaciones que hacen irregular la ratificación automática sin entrevista personal, que se le concedió, como la alteración de notas de sus calificaciones, lo que amerita una investigación especial, etc.

Carlos Salgado

salgadocarlos875@gmail.com

Generen mejor contenido

Señor Director:

Han estado difundiendo en su web artículos sin valor periodístico, hablando sobre temas superficiales y sin sustento que involucran a la banda surcoreana BTS. Como admirador de estos artistas se me hace de mal gusto el que los medios de comunicación de mi país se centren solo en este tipo de contenido. Me gustaría que en lugar de temas vacíos, compartieran la labor de dicha banda.

Felipe R. Ballena Chávez

Dni 08864247

N.E Entendemos su pedido. Trataremos de difundir más de BTS.

Muy buena selección

Señor Director:

Felicito a La República por publicar lo mejor de Carlín. Es una muy buena selección de quien considero uno de los mejores caricaturistas.

Pedro Jiménez

Dni 19972189