¡Fuerza, Chuck!

Fue en 1997 cuando conocí personalmente a Gustavo Gorriti. Llevaba ya algún tiempo en periodismo pero eran mis inicios como periodista de investigación con César Hildebrandt. Mi primera cobertura internacional me llevó a Panamá donde Gorriti era director asociado de La Prensa y sacaba ronchas entre poderosos y corruptos. Había denunciado al mismísimo presidente panameño de aquel entonces. Ernesto Pérez Balladares, “El Toro” Balladares, a quién muchos en las calles ya llamaban “Fujitoro” pues pretendía emular al dictador peruano “interpretando” la ley para perpetuarse en el poder.

La trayectoria de Gustavo era ya conocida en toda América Latina por sus valientes denuncias contra la mafia fujimontesinista cuya persecución lo obligó a salir del país. Terminó en Panamá donde fundó en La Prensa, si mal no recuerdo, la primera unidad de investigación de ese medio. Junto a un destacado equipo de periodistas reveló los nexos entre el narcotráfico y Pérez Balladares, dos cheques de un capo colombiano acabaron en la campaña de “el toro” quién, en represalia, le negó la renovación de su visa y permiso de trabajo para expulsarlo.

Recuerdo el recibimiento cálido de Gorriti y su familia a una reportera no tan experimentada en esos avatares. Hildebrandt me llamaba cada noche diciendo que soñaba verme trepar el mismo avión que Gorriti si lo expulsaban. ¡Tremenda nota! sentenciaba a modo de presión. Casi acampé en la redacción del diario donde Gustavo se había atrincherado. Resistía las amenazas con valentía pero una imagen me quedó grabada, la expresión de profunda tristeza de su rostro al despedir en el aeropuerto a su esposa e hijas. Había decidido que si lo querían fuera de Panamá lo sacarían a la fuerza y no podía exponerlas. El enorme apoyo que recibió dentro y fuera del país obligó a “El Toro” a desistir.

En épocas de decadencia periodística, Gorriti es el referente que necesitan las nuevas generaciones de periodistas. La valentía, además de su fuerte personalidad, se la da el hecho de investigar con acuciosidad, hacer lo correcto y tener la verdad de su lado. ¡Fuerza, Chuck!