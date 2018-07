Mulder se victimiza y no aclara audio con empresario aprista [VIDEO]

Mauricio Mulder se pronunció sobre los recientes audios publicados por IDL - Reporteros, pero evitó dar detalles de la conversación que sostuvo con el empresario aprista Mario Mendoza. Según el legislador, la difusión de la grabación responde a un ataque de los medios en su contra.

“Desde que se dio la llamada Ley Mulder yo estaba esperando por dónde iba a venir el contragolpe de los grandes medios de comunicación... bueno, ha venido y quieren mezclarme en todo este escándalo que hay en nuestro país”, fueron sus primeras palabras en un video publicado en Twitter.

El parlamentario aseguró que la invitación no confirma su asistencia a la cena a la que se hace referencia en el audio, la misma que, según sus palabras, nunca se realizó.

“Me quieren hacer responsable de lo que esta persona habla con terceros”, dijo el congresista, quien aseguró que hay medios que tratan de vincular su nombre a la corrupción.

“Después esta persona, el señor Mario Mendoza me pide una cita que tampoco se concretó y resulta que lo haga o hable esta persona ¿es responsabilidad mía?, es decir aquí se está haciendo una burda maniobra”, refirió Mulder.

Asimismo, el congresista señaló que el querer involucrarlo en este tipo de escándalos es “burdo” y aseguró que la acusación “no tiene ningún tipo de sustento”. “Se nota claramente que se está buscando, mezclarme en este tema porque soy Mauricio Mulder, el que promovió una ley (‘ley mordaza’) que les afecta en lo económico”, subrayó.

Finalmente, en su afán de lavarse las manos, instó a la ciudadanía a escuchar nuevamente los conocidos audios CNM “cualquiera que escuche los audios se va a dar cuenta perfectamente que no existe ningún tipo de imputación, no existe ninguna conversación que pueda suponer siquiera hablar en código o en secreto (…) yo estoy tranquilo por eso estoy absolutamente convencido que este tipo de maniobras no va a pasar. Mi nombre queda absolutamente limpio y estoy decidido a seguir enfrentándome la defensa de los intereses del pueblo en contra de los grandes intereses”, puntualizó.

Como se recuerda el portal IDL - Reporteros continúa publicando los audios que involucran a autoridades del PJ, CNM, autoridades políticas, entre otros. En esta última escucha telefónica, el congresista Mauricio Mulder mantenía una conversación con Mario Mendoza, con quien coordinaba una reunión en el restaurante "Gloria" con el empresario aprista Mario Mendoza.

En el diálogo el interlocutor parece interesado en conocer a la ministra de la Mujer. Mulder dice que no la conoce, pero sí a los que la pusieron en el cargo.