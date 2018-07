“Fuerza Popular debe evaluar si puede ser neutral para resolver el problema del CNM”

El presidente de Proética y expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, resalta la necesidad de hacer una reforma efectiva del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Empero, no ve en el fujimorismo las mejores señales para resolver el problema.

Ha dicho que deben irse todos los consejeros del CNM. ¿Después de esto qué viene?

Los audios revelan que ellos están en una organización para penetrar el Poder Judicial. Como parece que ni uno tendrá la dignidad de renunciar, deben ser destituidos. Y luego no debería nombrarse a nadie hasta reestructurar la composición del Consejo. Cuando se tenga un CNM con personas idóneas, se puede actualizar la designación de jueces.

¿Cómo garantizar una elección adecuada de consejeros?

Hay una propuesta muy interesante de Transparencia: que haya un representante del Banco Central de Reserva, institución seria; que las universidades certificadas o más antiguas sean las que tengan representante; que haya otro de Servir... Es una fórmula que se puede trabajar. Se puede mejorar también. Pero con el deterioro de los gremios que están actualmente, si se hace una elección con ellos, tendremos una situación similar.

Cuando Kuczynski gobernaba, planteó que el Ejecutivo y el Congreso nombren consejeros del CNM. ¿Qué piensa?

Es un error. El CNM se creó para alejarse del modelo anterior, en que el Congreso proponía ternas y el Ejecutivo nombraba jueces. Eso generaba tremenda contaminación política. Volver a eso no es una solución. Tener una instancia independiente intermedia –como es el CNM– como diseño, es una buena solución porque aleja la designación de jueces y su sanción del poder político.

Pero a la luz de los hechos, hay graves problemas, ¿no?

El problema es cómo se elige a esas personas y quiénes las eligen. Instituciones muy deterioradas, como algunos gremios profesionales y universidades privadas faltas de seriedad y profesionalismo, han llevado a estos personajes al Consejo. Eso tiene que cambiar radicalmente y asegurar que quienes evalúan y proponen candidatos al CNM sean instituciones serias y sólidas.

La discrecionalidad del CNM ha sido cuestionada hace tiempo. ¿Por qué no se ha hecho nada o se ha hecho tan poco?

Porque a los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos, así como no les interesa el tema de la corrupción, tampoco les interesa establecer una institucionalidad fuerte. Pero desde la sociedad civil se ha ido planteando este problema hace muchos años.

¿El Congreso debe resolver esto en comisiones, cuando un audio habla de la señora K?

Hay que ir por el canal regular. Le tocará al Congreso tomar decisiones a la altura del caso, que confirmen si están interesados en el país. Ninguno de los que está en el CNM está calificado para estar allí.

¿Y los del Congreso están calificados para resolver esto?

Ahí hay de todo un poco. El camino constitucional prevé que se haga a través del Congreso. Si se encuentra otra fórmula, sería mucho mejor.

¿Qué le parece que se enfatice investigar la filtración?

No es primera vez que lo hacen. Cuando se han visto cuestionados, le dan más importancia a buscar descubrir quién los sorprendió que a adoptar las medidas necesarias para resolver los problemas. Esto los pone en evidencia.

¿Qué toca a la ciudadanía?

Alzar su voz lo más fuerte posible y exigir al Congreso que cumpla la función encargada: dar a los peruanos un CNM a la altura. Una vez que se vayan, la ciudadanía debe estar vigilante acompañando al proceso de recomposición del Consejo.

Se ha hablado de pedir la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué le parece?

Muy interesante, si es viable. El objetivo de corto plazo es que se vayan. Luego, viene establecer un mecanismo para que quienes asuman tengan capacidad e integridad para dar los mejores jueces y fiscales.

¿Hay experiencias similares en otros países de la región?

En El Salvador se debate el cambio de cuatro magistrados supremos. La sociedad está sumamente pendiente y ha logrado tener candidatos muy interesantes, algo que no iba a darse porque los partidos hacían las conversaciones a puertas cerradas. Esto demuestra que una sociedad vigilante puede hacer la diferencia.

¿Cómo evitar que, como otras veces, esta crisis del CNM no tenga una solución efectiva?

Con este escándalo, no hay duda de que el cambio debe ser serio, técnico y de cara al pueblo. La ciudadanía está enojada, así se moviliza, y demanda medidas adecuadas. Allá los políticos que no quieran hacer nada. Habrá una reacción ciudadana que ahora mismo no se puede calcular.

Ya se está cuestionando el comportamiento del Congreso, pero no parece enmendar...

Veremos al Congreso cómo reacciona. Puede ser el Waterloo de los congresistas.

Y se habla de la posibilidad de cerrar del Congreso a través de una cuestión de confianza...

Que puede el Congreso no aceptar... Yo creo que mejor oportunidad que esta para una cuestión de confianza no hay.

En el fujimorismo se alega que un sector de izquierda quiere recuperar influencia en el CNM. ¿Qué piensa de esto?

Es una maniobra distractiva. Al fujimorismo nunca le ha gustado que organismos de la sociedad civil estén vigilantes a estas instituciones. Sostener que IDL es una suerte de penetración 'caviar' es absurdo. IDL ha mostrado que conoce muy bien el tema. Si eso les asusta, que no tenga rol protagónico en la designación. Pero ha tenido intervenciones en momentos claves para advertir sobre candidatos no idóneos.

¿Sería mejor que Fuerza Popular no vea este tema y se encarguen otras bancadas?

Por decoro, por lo pronto, Becerril debería abstenerse. Fuerza Popular tiene que ver si está en condiciones de tener una actitud neutral. A priori tampoco habría que calificarlos, pero ya que está en duda quién es la señora K y esos nombramientos para cumplir favores, lo ideal sería que por transparencia se abstengan, pero sabemos que no lo harán.

¿Las elecciones están en riesgo por la situación de Adolfo Castillo, jefe de ONPE elegido por este cuestionado CNM?

Es otro tema que no se resuelve. Ya la ONPE hace tiempo debió ser purgada. Ese señor no tiene que estar allí. La evidencia es clarísima de que ha roto las reglas para favorecer a un partido y lo que cabe es la destitución. No se entiende por qué en el Perú se dan tantas vueltas para resolver casos tan evidentes de corrupción.❧