Carta a verdaderos jueces

Señor Director:

La UNMSM me entregó mi título de Abogado y salí a la sociedad llevando mi mochila llena de valores, principios, teorías y sueños de grandeza y justicia. Integro la orden de los abogados donde juré desempeñar mi profesión con verdad y responsabilidad, luego el Consejo Nacional de la Magistratura me dio el premio de ser Juez de Paz Letrado en el 2005 y con entusiasmo juré por mi honor desempeñar fielmente el cargo de Juez, y no paré de dar justicia al que lo necesita. Ahí están mis reconocimientos, allí está mi lucha permanente contra la corrupción, allí están los controles constitucionales que realicé sin ser Juez Especializado en lo Constitucional. No le pedí ni un centavo a pobres ni a ricos porque un juez jamás se vende al mejor postor y tampoco es un mercader que ofrece sus servicios a mafias y círculos económicos.

Postulé a muchos concursos públicos para ascender al cargo inmediato superior, pero jamás compré un examen, jamás hablé con algún consejero del Consejo Nacional de la Magistratura para mis provechos personales, pero no importa y sigo preparándome, por ello muestro mi indignación y levanto mi voz de protesta, porque los mafiosos disfrazados de jueces en el Poder Judicial no tienen ninguna atribución para manchar la honra y la dignidad del juez sano, del juez limpio, del juez institucionalista, no señor, el juez es la justicia animada en la tierra y ante tanto abuso insurgimos los verdaderos jueces para dar justicia.

Los falsos jueces aprovechan el cargo para hacerse ricos. Protesto, exijo severidad, espero que dichos personajes no sean los catedráticos de nuestra juventud en las universidades, salvemos a los jóvenes de estos mafiosos disfrazados de jueces. Una sanción severa debiera ser la cancelación de su bachillerato, de maestro, de doctor, de abogado, para que nuevamente se rehabiliten en la universidad, porque el título profesional no autoriza a delinquir, sino muy por el contrario autoriza a ser guía y faro de la nueva humanidad.

Adolfo Huanca Luque

DNI: 09654455

Ley de carrera judicial

Señor Director:

Así como se declaró en emergencia a la Corte del Callao, también debe declararse en igual situación a las demás Cortes del país, porque los jueces supernumerarios, no es sino un cambio de moco por babas, porque los actuales jueces supernumerarios, son nombrados en base al Reglamento aprobado por la R.A. Nº 243-2009-CE-PJ, el 03 de agosto del 2009, que debe dejarse sin efecto, toda vez que esta le saca la vuelta a la Ley de la Carrera Judicial, que dispone que los jueces supernumerarios superiores y especializados deben ser nombrados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Si ahora sabemos cómo se nombraban a los jueces titulares, relegando a los mejores a segundo plano, queda claro que siendo estos últimos los mejores, ellos deben ser nombrados jueces supernumerarios y no los que nombran las coimisiones, perdón, las comisiones distritales.

Guillermo D. Guado Correa

DNI.16424920

P. J. sin buenos atributos

Señor Director:

Un sistema judicial debe ser eficiente, transparente y predecible, en nuestro sistema judicial no se dan mayoritariamente estos tres atributos. En los últimos años el país fue testigo de sentencias escandalosas y no pasaba nada. Es urgente que la comisión recién conformada por el Ejecutivo cambie el pernicioso sistema de elección del Consejo Nacional de la Magistratura, el sistema está infectado y lo más grave, sus integrantes son reacios a dar un paso al costado.

César Ortiz Anderson

Presidente de Aprosec