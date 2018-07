Apra critica comisión de reforma judicial por presencia ‘humalista’

A través de un comunicado, el Apra cuestionó que la comitiva encargada de plantear reformas en el sistema judicial ante la crisis de corrupción que involucra a jueces y magistrados, tenga como integrante al ex ministro del Interior, Walter Albán.

Según el oficio, el Partido Aprista manifiesta su disconformidad con que la comisión de reforma judicial “esté integrado por un ex ministro y embajador de Ollanta Humala; debiendo descartarse también a los que pudieron haber tenido vínculos con la influencia montesinista”.

“Esperamos que las propuestas de la Comisión sean ajustadas a la Constitución y la ley, y en defensa de la institucionalidad del país”, señala el comunicado.

Cabe recordar que la comitiva creada por el Ejecutivo para estas reformas, está integrada también por el ex canciller Allan Wagner, la ex magistrada del Tribunal Constitucional (TC), Delia Revoredo, el ex presidente de la Corte Suprema, Hugo Sivina, el abogado Samuel Abad, el ex defensor Eduardo Vega y la ex viceministra Ana Revilla.

PUEDES VER: Juez Hinostroza sostiene que el Poder Judicial no puede pedir su renuncia

Respaldan investigación a magistrados

No obstante, el partido liderado por Alan García, respaldó la acusación constitucional a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y al juez supremo, César Hinostroza, involucrados en los audios telefónicos que revelaron actos ilícitos en el sistema judicial.

El pronunciamiento anuncia también que la próxima semana el Partido Aprista planteará su propuesta de reforma judicial “para hacer cambios sustanciales en la administración de justicia, para superar la grave crisis moral en que se encuentra”.