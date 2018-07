Ríos pide favor para su esposa que trabaja en el Minjus | VIDEO

El expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, aparece en un nuevo audio difundido por IDL-Reporteros, esta vez presuntamente intermediando por su esposa, quien trabaja en el Ministerio de Justicia (Minjus).

Su esposa del exjuez, Maritza Sánchez Liza, es defensora pública en el Minjus. Indignado, Ríos se queja ante un tal “Panchito” de que “un director la está incomodando”, por lo que pide ayuda este misterioso interlocutor para allanar el camino en favor de su pareja.

“Una forma de molestarla hermano es… a ella la pusieron en un curso y este huevón la ha sacado. Disculpa la grosería. Estoy indignado realmente. ¿Por qué? Por que inclusive de ahí la quiso sacar de su lugar para mandarla a otro lugar cuando su especialidad de ella es infractores”, explica.

Ante el pedido, “Panchito” acepta ayudar a la esposa de Walter Ríos y, en ese sentido, le pide que le pase los datos del funcionario con el que hablará para “enderezarlo”.

Transcripción del audio

-Panchito (A): Aló

-Walter Ríos: ¿Panchito? … Walter Ríos.

-Mi querido amigo, ¿cómo estás Buenos días

-Hola, panchito, disculpa que te moleste.

-No hermano, qué ocurrencia, con todo gusto, con todo gusto

-Panchito, disculpa hermano, mira, se trata… para no incomodarte mucho hermano, mira… Mi esposa, hermano, es defensora pública del Ministerio de Justicia

-Ya

-Y hay un director que de alguna manera la está incomodando

-Ya, ya…

-Yo no sé si tú me puedes hacer la gauchada de hablar con el hombre

-Por supuesto, he estado anteayer con él en la mañana, y tenemos algunos temas que tratar ahí pendientes… Con el mayor gusto, no sé, este, Walter…

-Por ejemplo, una forma de molestarla hermano es… a ella la pusieron en un curso y este huevón la ha sacado. Disculpa la grosería. Estoy indignado realmente. ¿Por qué? Por que inclusive de ahí la quiso sacar de su lugar para mandarla a otro lugar cuando su especialidad de ella es infractores.

-Ya, ¿en qué área está ella?

-Para eso el sector público manda cuatro mil soles… son CAS. Mi mujer ahí está porque le gusta su chamba pues hermano.

-No, ningún problema, con el mayor gusto. ¿Cómo haríamos? ¿Me pasas por WhatsApp?

-Por WhatsApp

-El nombre y el cargo de este pata para que lo enderecen

-Y el nombre de mi mujer

-Sin ningún problema. Yo hablo normalmente con el amigo y te respondo a la brevedad

-Hazme ese favor…

-Yo me comunico con el amigo…

-Si puedes cuanto antes pe’…

-¿Ya?

-¿Ya hermanito? Discúlpame la molestia