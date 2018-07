Destituyeron a tres candidatos de lista de Manuel Velarde “Fuerza Popular teme nuevas revelaciones”Áncash: ordenan captura de alcaldesa del distrito de Masín

Tres de los candidatos de la lista del partido Siempre Unidos, que encabeza Manuel Velarde, no pasaron el filtro del Poder Judicial y fueron apartados de las elecciones municipales del próximo 7 de octubre.

La Corte Suprema de Justicia informó al Jurado Electoral Especial de Lima Centro que estas personas registran sentencias judiciales por sanciones disciplinarias y de familia, así como por alimentos y violencia familiar, lo cual configura causal de exclusión.

El propio candidato a la alcaldía de Lima, Manuel Velarde, también estaba incluido en el registro de sentencias judiciales.

Durante los descargos correspondientes, el personero de Siempre Unidos señaló que en el caso de Velarde, él no era parte agraviante sino representante de la Sunat.

Respecto a los tres candidatos a regidor, expuso que se trató de conciliación por alimentos y no hubo agresión.

El JEE determinó que la lista continúe su trámite de inscripción, pero con tres candidatos menos, los mismos que son irreemplazables. ❧

Gilbert Violeta acusó a Fuerza Popular (FP) de no querer impulsar ninguna reforma. Afirmó que en el fujimorismo temen más denuncias contra ellos y, por eso, amedrentan al sector judicial y a la prensa. Sostuvo que el presidente Vizcarra debe liderar la reforma de justicia e ir a un plebiscito si el Congreso no la apoya.

¿Por qué no prosperaron en el Congreso los proyectos de reforma del sistema judicial?

Porque en el Congreso, administrado durante 2 años por Fuerza Popular, no hubo ninguna reforma sustancial sobre ningún tema. Yo presenté un proyecto de reforma constitucional sobre la composición y funciones del CNM. Meses después lo hizo el Ejecutivo, con el entonces presidente Kuczynski, quien se lo entregó al propio presidente del Congreso, pero no se generó ninguna discusión.

¿Podrá aprovechar el Congreso esta oportunidad de impulsar la reforma judicial ?

Diría que es la oportunidad de una reforma política más profunda del sistema de justicia. No solo del Consejo Nacional de la Magistratura, no solo del Ministerio Público, no solo del PJ, porque la corrupción es transversal al sistema de justicia.

¿Qué piensa de la primera reacción del presidente del Congreso, Luis Galarreta, de investigar un supuesto chuponeo?

Galarreta dijo que en el Consejo de Estado se había expresado la preocupación de que existiera un sistema que sea vulnerable y afecte procesos reservados. Le señalé que no se trababa de un chuponeo sino de un proceso de investigación a pedido de la fiscal de crimen del Callao.

¿Y entonces qué le respondió Galarreta?

Entonces no se va a formar una comisión investigadora y la Comisión de Fiscalización va a tomar nota.

Una comisión encabezada por Reátegui, que lo primero que hace es citar a Gorriti y Cueva. ¿No es una forma de amedrentar a la prensa?

Les sale de las entrañas. Creo que están sumamente nerviosos, sobrerreaccionando porque temen nuevas revelaciones y tratan de lanzar un mensaje para amedrentar a posibles actores del sistema de justicia, de la prensa, de la Policía. Están diciendo: aquí estamos nosotros, los fuertes del barrio, y con nosotros no se meten. Pero les ha salido el tiro por la culata.

Los congresistas Gloria Montenegro, Marco Arana y Tania Pariona se han quejado de falta de celeridad en la citación de los magistrados del CNM a la Comisión de Justicia, que preside su bancada. ¿Por qué no se les ha citado para esta semana?

Nosotros vamos a garantizar en la comisión, en coordinación con su presidente Alberto Oliva, que para el día 20 tiene que haber un informe y que el día 22 tiene que realizarse la sesión extraordinaria del Pleno para votar ese informe. Es lo que se ha acordado en la Junta de Portavoces.

¿Por qué el Congreso no ha planteado una legislatura extraordinaria para evaluar la reforma del sistema judicial?

La hemos propuesto, pero el Parlamento no ha querido nunca aprobarla. No hay voluntad política de Fuerza Popular para sacar reformas. Y cuando vemos que el señor Becerril se ha reunido con el presidente del CNM, entendemos por qué no hay voluntad política. Fuerza Popular tiene influencia directa en el CNM.

Por un lado, está el presidente, que enviará un proyecto de ley de reforma de justicia al Congreso; y, por otro lado, el presidente del Poder Judicial, quien también hará su propia propuesta. ¿Cómo confluir en un mismo punto?

Yo creo que quien tiene que liderar el sistema de reforma del sistema de justicia, porque se trata de un poder del Estado, es el presidente de la República. ❧

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz ordenó nueve meses de prisión preventiva para la actual alcaldesa del distrito de Masín, provincia de Huari, Noima Gumercinda Salas Núñez, por el delito de colusión en agravio de esta comuna.La misma medida coercitiva fue dictaminada para su esposo Víctor Torres Trujillo y supervisor de obra Dino Jamanca Henostroza. Los tres se encuentran en condición de prófugos. Fiscal provincial, Víctor Tullume Pisfil, sustentó su requerimiento de prisión preventiva en los graves y fundados elementos de convicción recabados.