Duberlí Rodríguez dijo que no renunciará a la presidencia del Poder Judicial [VIDEO]

Después que se difundiera unos nuevos audios entre Luis Díaz Asto, su exasesor de prensa, y Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callo, en los que lo mencionan, el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodriguez, aseguró que no renunciará a su cargo.

En una entrevista en Canal N, el magistrado dijo que "el que tiene la conciencia tranquila da la cara. ¿Por qué voy a renunciar si no he cometido ningún hecho ilícito que ponga en cuestión mi integridad como juez de la Corte Suprema? (…) Saludo la actitud de Salvador Heresi. Es un gesto político, pero yo no tengo esa labor.

En los audios en cuestión, difundido por IDL-Reporteros, el exasesor de comunicaciones de Rodriguez, llamó por teléfono a Walter Ríos, aún cuando era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, para invitarlo a un almuerzo de festejo para los exfutbolistas Héctor Chumpitaz y Julio Meléndez, a la que, según el portal periodístico, no asistió el exministro de Justicia, Salvador Heresi.

"El objetivo de esa reunión era rendir homenaje a dos exfutbolistas. Fue una reunión absolutamente abierta, no hubo nada irregular, lo irregular es que el señor Luis Díaz, abusando de mi confianza, tome mi nombre para traer el señor Ríos", comentó Duberlí Rodriguez.

Finalmente, y a raíz que también se menciona a su hija en el audio, el titular del Poder Judicial desmintió que ella trabaje en el sector público.