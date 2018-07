Ministro de Producción: por la salud de reforma, era necesaria salida de Heresi

Arequipa. El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, señaló que la renuncia del exministro de Justicia, Salvador Heresi, era necesaria tras la develación de unos audios que lo involucran con el cuestionado magistrado César Hinostroza.

"Por la salud de la reforma que está planteando (el presidente), creemos que esta renuncia nos permite avanzar", expresó el ministro de la Producción durante su visita a Arequipa.

Pérez-Reyes declaró solo horas después de conocerse el nuevo audio. En la última grabación, Heresi conversa con el juez supremo César Hinostroza. A raíz de la grabación, donde Heresi coordina una reunión con Hinostroza, el propio presidente Martín Vizcarra exigió la renuncia de su titular de Justicia.

Pérez-Reyes descartó cualquier tipo de vínculo con César Hinostroza o cualquier otro juez o miembro del CNM vinculado a los audios. "No he recibido llamado de ninguno de estos señores, no he recibido ningún correo electrónico", enfatizó.

De otro lado, indicó que a pesar de la renuncia de Heresi, el gabinete de ministros se encuentra cohesionado y con deseos de apoyar la reforma del Poder Judicial, anunciada por el presidente Martín Vizcarra.

"El mensaje del presidente ha sido claro. El propósito es anunciar el 28 de julio las medidas. Los ministros también se han comprometido con ello".

Pérez-Reyes ayer visitó puertos artesanales de Matarani y centros de capacitación en la región Arequipa. ♣