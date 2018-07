“El Papa ha dicho que el corrupto nunca va a reconocer que es corrupto”

Tras su regreso de Roma, a donde viajó para recibir su nombramiento como nuevo cardenal peruano, el monseñor Pedro Barreto llegará hoy a su arquidiócesis, en Huancayo. Antes se dio tiempo para una entrevista con La República TV. Habló de su reciente reunión con el presidente Vizcarra, de la corrupción que se ha destapado en el Poder Judicial, de los derechos LGTB, de la pederastia en la Iglesia y hasta de la existencia del demonio.

Usted tuvo una reunión con el presidente. ¿Qué ánimo hubo en ese encuentro?

Yo tenía un motivo muy personal: agradecer al presidente Vizcarra por la hermosa y alentadora carta que me envío a Roma a través de la embajadora del Perú ante la Santa Sede. Fue una conversación muy amigable. Le reiteramos al señor presidente que, desde nuestra misión evangelizadora, estamos dispuestos a apoyar la lucha contra la corrupción para fomentar una cultura de la honestidad.

En medio de la indignación, el país le está pidiendo al presidente Vizcarra mayor energía y liderazgo en la lucha contra la corrupción. ¿Lo vio usted con la suficiente energía?

Bueno, poniéndonos en su lugar, realmente él está en una situación bien difícil por todo lo que está ocurriendo. No solo es el Poder Judicial: es en todos los frentes. Pero yo sí escuché de él mucha convicción sobre esta reforma. Y no de cambiar una persona u otra, sino el sistema. Cuando llegué hace dos días de Roma, me encuentro horrorizado con que Juanita (Mendoza, quemada por su cuñado) murió en Cajamarca, y Eyvi Ágreda también. Luego, estos audios. Yo digo: ¡¿Qué está pasando?!

Hay quienes dicen que somos una sociedad enferma.

No creo que sea enferma. Lo que sí es una sociedad que se ha acostumbrado a la mediocridad, y la mediocridad es el más o menos. Aquí yo repito algo que dijo Jesús: “Cuando ustedes hablen, digan sí lo que es sí y no a lo que es no”

Usted acaba de hablar de la violencia contra la mujer. ¿Eso no está en la esencia de los valores de la sociedad? ¿No está en el machismo?

Aquí tocamos un tema crucial. Habría que estudiar estos casos de feminicidios, de violencia contra la mujer, de abuso sexual con niñas. ¿No es fruto de lo que los niños ven en su propia familia? Cuando un niño desde pequeño ve cómo el papá maltrata, insulta, golpea a la mujer, tenemos también ahí un potencial machista.

¿Qué posición tiene frente al enfoque de género que el Ministerio de Educación quiere implementar?

Entiendo que ha retirado esa afirmación “de género”.

¿Usted considera que existe la ideología de género?

No hablo de ideología. Lo que hablo es que, desde la fe, Dios creó al varón y a la mujer a su imagen y semejanza. Por tanto, ambos tienen derechos inalienables, pero también unos deberes de complementación. Podemos hablar de la equidad entre el varón y la mujer. Lo demás es pelearse por una palabra.

Usted ha calificado a (Luis) Figari como un pervertido. ¿Esto marca un estilo suyo? ¿Figari no es solo un “árbol caído” (frase que usó Juan Luis Cipriani para defender a un sacerdote pedófilo)?

No, es un pervertido. Está demostrado que ha habido pedofilia. Y esa es una de las cosas en las que tenemos que hacernos una autocrítica y se lo hemos manifestado al santo padre. Una persona que practica la pedofilia es un pervertido sexual. Otra cosa es la misericordia, pero el hecho es eso: una perversión.

Se ha dicho, desde la propia Iglesia, que había hasta un 5% de sacerdotes involucrados en pedofilia y se dice que el celibato ha propiciado eso…

Hay varias variables que podríamos detallar, pero no creo que sea el problema del celibato, porque una persona con tendencia a la pedofilia, si no es célibe, está en la sociedad y va a cometer el delito. Yo creo que está enquistada en el corazón del hombre esa tendencia al mal y tenemos que hacer una lucha frontal contra el mal en cualquiera de sus formas.

Y ya que hablamos del mal, volvamos al tema de la corrupción. ¿Qué se necesita hacer para combatirla?

Estamos cansados de palabras: que la corrupción, que los audios, que los videos. Yo creo que hay que actuar. Y la acción es la cultura de la honestidad y siempre afirmo que la honestidad dignifica a la persona, a la sociedad y es económicamente rentable. La corrupción afecta a todos, especialmente a los más pobres.

¿La corrupción está enquistada en nuestra sociedad?

El mal está enquistado bajo diversas formas. El Papa, en la encíclica “Cuidando la casa común” dice que el mal está conectado y Jesús dice muy claramente que los hijos de las tinieblas, léase corrupción, son más astutos que los hijos de la luz (honestidad, transparencia, verdad). ¿Pero, qué pasa? Que los “astutos”, los hijos de las tinieblas, de la corrupción, están organizados, son una red. Y el Papa ha dicho que el corrupto nunca va a reconocer que es corrupto.

¿Piensa que los políticos deben liderar esta lucha contra la corrupción?

Con el 6% que tiene de aprobación el Congreso, según me dicen -no hay que fiarse mucho de las estadísticas, pero algo puede decirse-, no creo que están moralmente capacitados para liderar.

¿Quién debe liderar la lucha, monseñor?

Yo creo lo mismo que dice el presidente: hay que conformar una comisión, y creo que ya la conformaron con gente muy honesta. Él, incluso, nos dio nombres que, por evidente discreción, no los puedo decir, son personas honorables, realmente confiables.

Es la primera vez que tenemos dos cardenales en nuestro país y nosotros conocemos a monseñor Cipriani, conocemos su estilo. ¿Cuál quiere usted que sea su marca?

Yo seguiré siendo lo que soy. Con autenticidad. A mí no me cambia el ser cardenal.

¿Usted es amigo del cardenal Cipriani?

Sí. Tenemos una buena relación, tan es así que, en Roma, él participó de la creación cardenalicia, estuvo en las reuniones previas y se expresó con mucha generosidad sobre mi persona. En ese sentido, hay unidad, pero también hay pluralidad, y la pluralidad en la Iglesia enriquece la unidad. Yo siempre digo, una pluralidad que divide, que enfrenta, viene del demonio y hay que rechazarlo. El demonio existe.

A propósito, para usted, ¿quién es la “señora K”?

Pregúntenle a Dios mejor. (La entrevista completa en la versión web). ❧