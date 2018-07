Esta mañana, la congresista fujimorista Alejandra Aramayo sorprendió a propios y extraños al asegurar que la señora k” es un apelativo que “ciertamente es una alusión a Keiko Fujimori”. Más tarde su compañero de bancada, Rolando Reátegui se pronunció y aseguró la declaración de la parlamentaria fue un desliz.

Al inicio, el congresista evitó hablar sobre las declaraciones de la parlamentaria añadiendo que Keiko Fujimori ya había hecho su descargo negando públicamente haberse reunido con el juez supremo César Hinostroza.

Sin embargo, añadió “no soy interlocutor de la congresista Aramayo, creo que es un desliz, deberían preguntarle a ella. A mí me queda claro que (Keiko Fujimori) no participó en ningún tipo de reunión; ella nos dijo que ella no es, que no hubo reunión ni nada”, enfatizó el fujimorista.

Vale recordar que este jueves en diálogo con RPP, la parlamentaria Alejandra Aramayo dijo que el hecho de que Keiko Fujimori pueda ser “la señora k”, eso no confirma “que tal reunión se haya dado”.

“Cómo va a decir eso si no está enterada? ¿no les parece que cuando uno va (...) en un mínimo de comunicación? No está bien, no tememos a nada, que salga todo lo que tenga que salir", cuestionó el representante de San Martín.

Finalmente, el congresista de Fuerza Popular dijo que no existen razones para investigar a Fujimori ya que todos son trascendidos.