Comisión del Congreso suspende citación a Rossana Cueva y Gustavo Gorriti

El congresista, Mauricio Mulder agregó que solo se debió citar a las autoridades policiales y no a los periodistas Gustavo Gorriti y Rossana Cueva. Por lo que la audiencia, en la que explicarían como obtuvieron los audios en los que se involucra a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura (CNM), quedaría suspendida.

Manifestó que "no le pareció atinado porque los periodistas no tienen porque revelar sus fuentes, eso lo sabemos clarísimo. Creo que la reacción de Gustavo Gorriti y Rossana Cueva de decir que no van a ir me parece perfecta y mañana vamos a anular esa parte porque además no la hemos debatido en la comisión".

PUEDES VER Rosana Cueva y Gustavo Gorriti no asistirán a Comisión de Fiscalización

El parlamentario del APRA, comentó que las autoridades policiales deben explicar como se tiene acceso el sistema de escuchas telefónicas, además de como opera. "Eso también se tiene que investigar. Los policías nos tienen que explicar como manejan ese tipo de cosas.¿Se vende , se comercia o se regala? La situación es a las autoridades policiales", manifestó Mulder.

Además indicó como "preexplosiva" la situación del país, debido a que la mayoría del sistema judicial está involucrado en casos de corrupción como lo estuvo en meses anteriores el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Por último declaró que el país está pasando por una crisis." El Poder Ejecutivo se cayó con todo y el presidente, el Congreso de la República ha recibido duro y parejo y ahora el Poder Judicial en su conjunto, porque tampoco se distingue el Consejo de la Magistratura de jueces o fiscales" .