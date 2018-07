Villanueva se pronuncia por reunión con empresario vinculado a audios 

El jefe del Gabinete Ministerial, César Villanueva, explicó cuál fue el contexto de la presencia del empresario Antonio Camayo en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en 26 de junio pasado.

Camayo, gerente general de IZA Motors, aparece vinculado en un nuevo audio difundido este miércoles por IDL-Reporteros, donde coordina con el cuestionado juez César Hinostroza una serie de visitas a Palacio de Gobierno. "Estoy en las altas esferas ahora pe", dice el empresario.

De acuerdo al registro de visitas a Palacio de Gobierno, no figura el nombre de Antonio Camayo en las fechas aludidas en las grabaciones, 5 y 11 de abril, pero sí en la del 26 de junio en el registro de la PCM.

En este contexto, Villanueva Arévalo señaló que efectivamente esta persona llegó a una reunión como parte de la delegación de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Afirmó que la cita su a pedido del presidente de esta organización, Ricardo Márquez Flores.

“Vino en esa comisión, fue una reunión protocolar, solicitada por el presidente Márquez para explicar su plan para reflotar la pequeña y mediana industria en el país y ver qué coincidencias podría haber con la política nacional que seguimos de alentar la inversión privada en todo el país”, dijo.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, también descartó conocer al empresario o al magistrado Hinostroza después de, también, ser mencionado en este nuevo audio.

“A Palacio de Gobierno, en el transcurso de este año, hemos visto los registros, y ni una sola vez ha ingresado Camayo. No me he reunido con él, ni con ninguno de los señores que establecen el vínculo en ese audio. No los conozco”, aclaró.