Becerril defiende trabajo de su esposa en el CNM: "No me van a amedrentar"

Tras la filtración de audios que involucran a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura del Perú en actos de corrupción, el congresista Héctor Becerril apareció frente a los medios de comunicación para manifestar qué lo vincula a ese organismo.

Becerril detalló que su esposa continúa trabajando en el CNM. “Sería bueno que averigüen cómo llegó ahí. Fue gracias a un concurso público con muchos participantes”, aseguró.

“A mí no me van a amedrentar con que su esposa trabaja. Pues qué cosa quieren, que no trabaje. Trabaja y trabaja bien”, declaró airado cuando le preguntaron sobre el empleo de su pareja. Añadió que esta es una trabajadora con ‘’un cargo de confianza’’.

Sobre la filtración de las conversaciones

Héctor Becerril, aprovechando de su inmunidad, arremetió contra Gustavo Gorriti de IDL-Reporteros. Añadió que se debe conocer por qué toda investigación reservada del Ministerio Público, bajo la orden de Pablo Sánchez, ha llegado a manos del periodista.

Hizo mención a la decisión que tomó la Junta de Portavoces, donde han decidido poner bajo investigación la filtración de los audios en la Comisión de Fiscalización.

El fujimorista comentó que Pablo Sánchez ha detectado quien ha filtrado la información. “Ha sido la Policía Nacional del Perú. Hay que preguntarle cómo sabe que han sido los policías (que pertenecen al grupo Constelación). Entonces cualquier orden judicial para interceptar comunicaciones tiene que terminar filtrado en los medios de comunicación, ¿eso es bueno?”, concluyó.