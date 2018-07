“Hay que sacar a todos los miembros del CNM”Detenido Samuel Campusano por el caso Odebrecht

El ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Gonzalo García Nuñez considera que existe una organización criminal en el Callao que atraviesa al Poder Judicial y a la administración regional. Piensa que los magistrados deben ser suspendidos, pero para la solución de fondo está en el cambio constitucional.

¿Usted diría que existe una organización criminal en el Callao vinculada al sistema judicial de esta jurisdicción?

Hay una organización criminal en el Callao. La intervención de Constelación es un sistema de escuchas autorizado por un juez. Comenzaron a seguir a las bandas y cómo se llamaban por teléfono aparece, entre esos números, el del juez César Hinostroza. En consecuencia, no lo perseguían. Ocurre que en el Callao se ha formado un grupo, no solo en el tema judicial sino en toda la administración regional, que está vinculado a negocios turbios. Hay todo un sistema de corrupción construido para poder tomar el poder. Es una simbiosis

¿Cómo ve los alegatos de Hinostroza y Walter Ríos, afirmando que se ha violado su intimidad y que los audios son ilegales?

Ellos alegan un concepto legal que es la prueba ilícita, pero aquí hay una autorización de un juez, donde el fiscal pide intervenir con el sistema constelación a estos presuntos sospechosos y allí es donde encuentran estas conversaciones. Por eso el argumento de prueba ilícita es innecesario y débil.

Existe una crisis en el sistema judicial peruano ¿Qué piensa que el CNM se investigue así mismo?

Yo lo he llamado una teoría circular, donde el acusador acusa al acusado, el acusador se vuelve acusado y se comienza a dar la vuelta. Los parlamentarios, los miembros del CNM, los jueces que están vinculados a este escándalo, los fiscales, ¿entre ellos se van a investigar? Eso es imposible.

Pero lo están haciendo

El presidente de la República ha sido sagaz en decir aplíquese el artículo 157 de la Constitución.

Claro, pero los sucesores de los magistrados que serían removidos están cuestionados o vinculados a cierto partido.

Pero a cada día su afán. Primero hay que sacar a los que están (del CNM) , porque si ellos siguen serían los jueces de estos personajes. Hay que pedir la suspensión inmediata de todos los que están comprendidos. Ahora, efectivamente una de las suplentes ha sido ex ministra de Alan García y la otra es la esposa del presidente de la comisión electoral del mismo partido, entonces, obviamente, no podemos pensar que van a actuar de manera neutral. En consecuencia, hay que hacer una limpieza completa. Eso requiere de nuevas reglas, es decir, un probable momento constituyente, en el cual hay que cambiar la Constitución. Mientras eso llegue hay que utilizar los mecanismos que tenemos.

¿Evaluó a Hinostroza en su gestión?

En el momento de evaluar a Hinostroza voté en contra. Encontré en su expediente que había sido defensor de un ciudadano chino acusado de narcotráfico, casas a su nombre y de su esposa en Miami. Lo planteamos en sesión y dijo que estaba divorciado de su esposa. Buscamos el registro del divorcio, pero no lo encontramos. En ese momento valían US$ 490 mil. Lo observé, dije no puede pasar, que este señor esclarezca antes.

Esclareció el tema

No. Luego se encontró que había hecho una tesis con 117 páginas plagiadas. Estamos ante un personaje que por todos lados crujía. ¿Cómo llegó a la Suprema? Hubo una controversia porque el Consejo de la Magistratura le dijo 7 veces que no iba a subir a la Suprema cuando yo estaba. Tuvimos un conflicto constitucional, se creó una crisis por este señor.

Existe la garantía que el Congreso destituya a los magistrados

Hay que presionar muy fuerte para que se tomen las medidas adecuadas y se resuelva rápidamente este tema.❧

El empresario Samuel Campusano se puso ayer a derecho y quedó detenido por 72 horas, en el marco de la investigación que se le sigue al exministro de Defensa Mariano González, por un presunto pago de la constructora Odebrecht.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, los hermanos Samuel y José Campusano Dulanto negociaron con Odebrecht para interceder ante el Ministerio de Economía y así agilizar un crédito, a favor del gobierno regional del Cusco, con el cual se financiaría la remodelación de la avenida Evitamiento Cusco, adjudicada a Odebrecht.

Los Campusano cumplieron con lo ofrecido entre los años 2014 y 2016. Además, entrtegaron a Odebrecht los currículos de Héctor Gutiérrez Quispe y Mariano González Fernández.

El exministro de Defensa recibió 77.777,77 soles en 2016.❧