La crisis sin fin

Un amplio grupo de países acaba de firmar un comunicado de alarma por la hondura de la crisis humanitaria en Venezuela. ¿Cuál es la última foto del drama?

Solo el gobierno y sus aliados no desean ver este drama. Basta con salir a las calles en Caracas: familias enteras abriendo la basura para conseguir algo de comer, sobre todo cerca de restaurantes y de mercados populares, aunque no dejan de verse en los barrios más pudientes. Nuevamente pueden verse niños en la calle, un fenómeno que Hugo Chávez prometió erradicar. Se los ve deambular sin familias por supuesto, a veces juntos para protegerse y también delinquiendo. Entre 2017 y 2018 han muerto 169 niños por desnutrición. La inflación es galopante. En las calles no se ven autos, algo inusual en Caracas, donde el tráfico era infernal. De cuando en cuando puede verse un carrazo o cuatro por cuatro de lujo, una ostentación de la boliburguesía.

LO QUE NO FUNCIONÓ

Sin embargo, lo que debería desembocar en un rechazo concertado y fuerte no se produce. Antes bien, la oposición se ha dividido con la salida de Acción Democrática, y las cuatro corrientes que desean otro gobierno no son capaces de convocar a la gente. ¿Qué hay en el fondo de este divorcio y reflujo?

Uno de los mayores contrastes es que la oposición parece exánime cuando Maduro está en su momento de mayor desaprobación, en la peor coyuntura de la crisis, y cuando internacionalmente es un paria: su reelección no es reconocida por gobiernos importantes. Por primera vez la comunidad internacional está realmente presionando al gobierno venezolano. La oposición parece aplastada. Leopoldo López ha perdido fuerza fuera de la cárcel. Antes hablaba filtrando mensajes o a través de su esposa. Ahora, en su casa, tiene prohibición de emitirlos. Enrique Capriles se halla inhabilitado por 15 años y parece como extraviado. María Corina Machado está perseguida y Antonio Ledesma en el exilio. Henri Falcón salió debilitado después de rivalizar con Maduro en las elecciones. No mostró la fuerza que insinuaba. Para remate, Acción Democrática, que había estado a favor de la abstención, ahora se apartó de la Mesa se Unidad Democrática. En suma, cada quien tiene su estrategia y ninguna ha funcionado. Se probó con las protestas: 150 muertos y nada. Se probó con la vía electoral. Tampoco funcionó. Hay que considerar claro, que la represión es feroz.

SIN INTERMEDIARIOS

En Runrunes, donde tú trabajas, hay un sitio que registra y sistematiza las protestas. Se llama Protestas 2017. ¿Ya no hay en 2018? ¿La gente se cansó o se conformó?

Las protestas continúan, pero son por cuestiones de supervivencia y sin intermediación. Todos los días hay protestas. Las de 2017 se apagaron con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y con la represión tan brutal. Aparte de los 150 muertos hubo como tres mil detenidos. La protesta política se apagó. Ahora las manifestaciones han vuelto pero por razones sociales: por servicios públicos, por alimentos, porque no llega el gas para cocinar, por reivindicaciones salariales. Estas protestas no las canalizan ni los partidos políticos, ni los sindicatos ni los dirigentes habituales.

La premisa de que las Fuerzas Armadas continúan siendo el principal sostén del régimen parece que continúa inamovible. ¿Lo consideras así?

Desde el comienzo Maduro se apoyó en los militares, porque no tenía una fuerza propia ni el carisma y popularidad de Chávez. Sin embargo, ahora da muestras de desconfianza en el sector militar. Este año hubo como cuarenta militares detenidos por haber participado en movimientos conspirativos. El pasado 5 de julio, El Día de la Independencia, Maduro no lo celebró en el Fuerte Tiuna, ni en el Palacio de Miraflores, que serían los lugares tradicionales, sino en el Mausoleo del Libertador, un sitio muy cerrado, y allí, en un acto casi íntimo, ascendió a 183 militares, los que le son más cercanos.

CORRUPCIÓN Y PURGA

Se considera a Venezuela un país muy corrupto pero continuamente el gobierno está deteniendo a personajes por este motivo. Por ejemplo, las autoridades denunciaron que hay cerca de mil funcionarios del Ministerio Público comprometidos con la corrupción de PDVSA. ¿Cómo explicar esta extraña situación?

Venezuela es uno de los países más corruptos del mundo, ese título ya está patentado. Lo que ocurre es que el Fiscal General Tarek Saab está realizando una purga. No es una lucha contra la corrupción ni un avance a hacia la transparencia. Hay gente detenida, pero las acusaciones no son demasiado claras.

¿Mirando hacia la otra orilla, cuál de las acusaciones contra Nicolás Maduro y los más altos funcionarios del régimen es la que tiene mayor base?

Es muy grave la que hizo la ex Fiscal General Luisa Ortega, pero se ha debilitado porque no presentó pruebas. La corrupción de Odebrecht no se ha investigado pese a que Venezuela fue el país donde más coimeó. La impunidad se explica por la situación política.

China le ha dado una mano al gobierno con un crédito de cinco mil millones de dólares. La cooperación con Rusia va a crecer. Por otra parte, Estados Unidos y la Unión Europea aplican sanciones. ¿Cuál es el impacto de esto interiormente?

Un sector de la oposición cree que un absoluto colapso del sistema económico inducido desde el exterior producirá el cambio. Creen que la hiperinflación no puede durar toda la vida. De acuerdo con la información que recogemos, la ayuda que reciba del Estado venezolano de sus aliados no bastará para rescatarlo. Está quebrado. Sin embargo, hay casos de dictaduras aisladas que se han mantenido mucho tiempo en el poder. Pienso que un cambio provendrá de factores internos.

LA OTRA PRENSA

Cuando el gobierno persiguió a los medios, se produjo un éxodo de los periodistas de investigación hacia un grupo de medios digitales, que proveen información desde condiciones inverosímiles. Resulta una rareza mediática. ¿Tú, que perteneces a ese mundo, cómo lo describirías?

Lo cierto es que lo que se sabe sobre la realidad de Venezuela proviene de estos medios. El escándalo de las cajas de alimentos subsidiados, un gran negocio con el hambre de los venezolanos, lo denunció ArmandoInfo. En Runrunes hemos producido La Operación Liberación del Pueblo, ejecuciones extrajudiciales en el combate contra la delincuencia. El Pitazo e IPYS Venezuela realizaron una investigación premiada por la Fundación Nuevo Periodismo sobre el desastre de la atención de la salud en el país. También se han publicado historias sobre los negociados de los grupos económicos vinculados al régimen bolivariano. Solo son unos pocos ejemplos. Todo con pocos fondos, afrontando riesgos y acoso. Me enorgullece decir que el periodismo de Venezuela no se ha rendido. ❧