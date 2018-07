Desde Adentro

quiere encabezar lista de fp a mesa directiva

Tapia anuncia fujicandidatura

El congresista fujimorista Segundo Tapia anunció su candidatura a la presidencia del Congreso y competirá al interior de su bancada para encabezar la lista a la Mesa Directiva. Aseguró que cuenta con el apoyo de los integrantes de Fuerza Popular, pues la mayoría es de provincia y solo 15 congresistas son de Lima. Hasta el momento, es el único fujimorista que ha anunciado su candidatura.

dice que esa CANDIDATURA es solo PARA EL APLAUSO

Tubino desconoce a Tapia

Hecha pública la pretensión de Segundo Tapia de presidir la Mesa Directiva, Carlos Tubino dijo que no conocía ese interés y advirtió que "en Fuerza Popular no se pueden lanzar candidaturas para conseguir aplausos". Luz Salgado fue más disimulada y dijo que "los 130 congresistas" pueden ser candidatos. César Segura, en tanto, no descartó apoyar a Tapia.

retirarÍA a candidatos valdez, Trelles y Chirinos

AP evalúa cuestionamientos

La próxima semana, Acción Popular realizará su Plenario Nacional y, según adelantó su presidente, Mesías Guevara, se acordará el retiro de las candidaturas de Luis Valdez, a la alcaldía de Coronel Portillo (Ucayali); de Rogelio Trelles, a la alcaldía de Talara, ambos procesados por corrupción, y de Patricia Chirinos, al gobierno del Callao, por sus vínculos con el sentenciado Alexander Kouri.

Superintendencia no comenta fallo judicial

SBS y el embargo de cuentas

Consultada sobre el fallo judicial que obliga a las entidades bancarias a no descontar o embargar las cuentas de ahorros de los usuarios en caso de deudas por tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, créditos vehiculares y otros, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP optó por el silencio. A través de su personal, dijo que no se pronunciará.

Tras grave denuncia que lo vincula a álvarez

Renunció fiscal en Áncash

Luego de la difusión de los audios que lo involucran en un presunto acto de corrupción para favorecer a la mafia del ex gobernador regional César Álvarez, el presidente de la Junta de Fiscales de Áncash, Jorge Temple Temple, presentó su renuncia irrevocable al cargo de fiscal coordinador de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la región. No obstante, negó tener vínculos con Álvarez.

Cajamarca pide a Vizcarra cumpla su promesa

Reclaman descentralización

En la reunión que hoy tendrán los gobiernos regionales con el presidente Martín Vizcarra, la representación de Cajamarca exigirá que cumpla con su ofrecimiento de impulsar la descentralización y aumentar el magro presupuesto nacional para el sector educación que ni siquiera llega al 3%, anunció el gerente de Desarrollo Social, César Aliaga Díaz.