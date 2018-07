Defensor cree que sistema de justicia está en riesgo pero debe ser rescatado

Una dura crítica a la situación actual del sistema de justicia hizo el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, al referirse a los audios que involucran en actos de corrupción a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y a magistrados de la Corte Suprema.

"Es preocupante. Todo está condenado al fracaso si el sistema de justicia no funciona. No solo la inversión o temas laborales sino la lacra de la violencia contra la mujer: absolutamente todo estará perdido si no rescatamos a nuestro sistema de justicia", dijo.

Indicó que le preocupa, sobre todo, el audio referido al manejo de la sentencia en un proceso por violación sexual de una menor de edad, que involucra al magistrado supremo César Hinostroza.

No obstante, agregó que los hechos están relacionados, por lo que deben ser investigados y sancionados con celeridad. ❧