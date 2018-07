El esfuerzo más inútil

Intentar reescribir la historia o tratar de ocultarla, es lo más viejo que existe. En 1358 a. C. quisieron “desaparecer” los 19 años del reinado de Amenofis IV, el faraón egipcio que se hizo llamar Akhenatón e inventó el concepto del monoteísmo. A su muerte, los sacerdotes, furiosos porque les arruinó el negocio de los dioses, borraron su nombre de cuanto pudieron… y ya ven.



Igual, cuando los nazis tomaron el poder en Alemania en 1933, hicieron lo imposible para quitarle lo judío a Jesucristo: así de imbécil como suena. Su mazamorra mental de “somos cristianos, pero no podemos adorar a un judío” hizo corto circuito y sus ideólogos machacaron a más no poder “que fue originario de Galilea, y allí eran arios”. Sería cómico de no tratarse de algo tan siniestro.



Y en Perú en 1781, la sentencia del visitador Areche contra José Gabriel Condorcanqui, Micaela Bastidas y todos los involucrados en su rebelión, es la cima de la crueldad… y también la estulticia. Areche esperaba callar (!!) para siempre el recuerdo de Túpac Amaru II con semejante baño de sangre. Más estruendoso fracaso, ya imposible.



Así que, si los fujimoristas leyeran historia –o alguito– quizá entenderían la vacuidad de sus esfuerzos. Aunque se desgañiten, jamás podrán borrar el prontuario de sus líderes, ni sus responsabilidades. Para remate, hoy tenemos muchísimos registros indiscutibles en imagen fotográfica, video y audio. Sin contar lo más popular y duradero: las recreaciones en el arte, los libros, el cine.



Barrios Altos, la mega corrupción, los vladivideos, los Colina y otros crímenes quedarán junto a Putis, Lucanamarca, Tarata o el horno en Los Cabitos, entre lo peor de nuestra historia contemporánea.



Nada más inútil que luchar contra el inmenso mar de la memoria.