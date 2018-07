‘Ley Mordaza’ evita ofrecer información oficial en 7 mil medios

La ‘Ley Mordaza’ que acaba de aprobar el Congreso evita que las entidades públicas con presencia en las regiones del país, incluso de las zonas más vulnerables como aquellas que son afectadas por el friaje, puedan difundir comunicaciones oficiales en al menos 7.192 canales de televisión y estaciones de radios, según se desprende de la data sistematizada por CONCORTV.

Más que a los medios de comunicación, la norma perjudica al propio Estado, asegura el especialista Daniel Chappell, quien explica que hay muchas cosas que las instancias del gobierno necesitan comunicar. No se trata solo del Ejecutivo, apuntó, sino de diferentes organismos descentralizados a los que se les ha limitado el derecho y el deber de informar.

“La norma afecta a los medios de comunicación de provincias, pero no es una norma exclusiva contra los medios, es una ley para acallar al Estado. El golpe es duro para las entidades públicas silenciadas y los pequeños medios que pierden casi el 80 por ciento de sus ingresos”, declaró Chappell, quien dijo que a nivel nacional hay 5.433 radios y 1.759 estaciones de TV (ver infografía).

Tras la entrada en vigencia de esta ley, el 19 de junio, los primeros efectos contra la población de menos recursos ya se están haciendo notar en el interior del país. En Cajamarca, Olga Acuña, de Radio Ilucán de Cutervo, explica que buena parte de la población vive en zonas accidentadas, sin carreteras ni sistema eléctrico donde la población no tiene acceso a internet.

“La gente trabaja con la radio colgada al cuello y las municipalidades anunciaban comunicados informando de las reuniones de los beneficiados de Pensión 65 para programar los pagos que no se realizan en una fecha única. Esa gente ahora no tiene como informarse”, comentó.

La comunicadora explicó que la UGEL de cada zona enviaba información a los profesores de las zonas rurales a través de las radios y ahora no hay forma de comunicar algunas directivas.

Lo mismo pasa en el tema de salud, cuya dirección regional tenía programado anuncios de lucha contra algunas enfermedades, pero se ha suspendido. “Las comunidades viven separadas por varios kilómetros y es difícil hacer una campaña si la gente no está informada. Ante ello, la convocatoria es nula y se tiene que suspender”, aseguró.

Informó que en el distrito de Santo Domingo de la Capilla el ganado vacuno sufrió hace poco una enfermedad con el friaje. “En este caso, el Senasa y el ministerio de Agricultura no pueden orientar y dar información a la población. Todo esto es lo que ha generado esa ley”, advirtió.

Marisol Casqui Molina, de Radio 15.50 de Huancayo, sostuvo que tenían programado informar sobre las campañas para hacer frente a las heladas y friajes en Junín, pero con la ‘Ley Mordaza’ ya no hay suficiente información oficial desde las entidades públicas.

“Como radios locales, llegamos a zonas de alturas que las radios con satélite no llegan. Lamentablemente, la población afectada no está enterada y se corre el riesgo que de eso se aprovechen las malas autoridades para no repartir la ayuda que reciben, como pasó en Ica”, enfatizó.❧