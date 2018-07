Correa en fuga

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ) aceptó recientemente el pedido de la Fiscalía de ese país de ordenar, vía la Interpol, el arresto y extradición del expresidente Rafael Correa, investigado por el intento de secuestro en Colombia de un excongresista opositor a su gobierno.

La decisión del máximo órgano de justicia ecuatoriano fue adoptada luego de que Correa se negara a ponerse a derecho en Quito, acudiendo a las citaciones. Colocándose por encima de la ley, el expresidente no acudió a la citación judicial y en cambio se presentó en el consulado de Ecuador en Bruselas (Bélgica), intentando ser él, y no el juez, quien determine la forma y el momento de su comparecencia. Por lo tanto, la orden de detención en su contra no es propiamente sobre su responsabilidad específica en el caso sino por su intento de sustraerse a la acción de la justicia.

Días antes, la CNJ había incorporado a Correa al proceso en calidad de autor mediato en el caso del secuestro del excongresista Balda y le ordenó presentarse cada 15 días en Quito, es decir, determinó para él una medida de comparecencia.

El caso Balda existe, con pelos y señales. El 13 de agosto del año 2012, Balda fue objeto de un intento de secuestro en la zona de Cedritos, en Bogotá, y se salvó luego de que un taxista que circulaba cerca se dio cuenta de que lo forzaban a subir a un vehículo, por lo que dio aviso a las autoridades. La policía persiguió el vehículo y Balda fue abandonado por sus secuestradores.

Colombia investigó el secuestro y rápidamente encontró las huellas de la participación del gobierno de Correa. El organizador del hecho delictivo era un miembro activo de la Dirección General de Inteligencia ecuatoriana; él fue quien alquiló el vehículo y contrató a los secuestradores para que conduzcan a Balda a la frontera con Ecuador. En el vehículo se encontraron las huellas de uno de los detenidos.

Colombia condenó a cinco personas por el secuestro, pero hasta hace poco, en Ecuador, el caso no avanzaba por las presiones políticas del gobierno de Correa; hasta que el agente de inteligencia encargado del operativo decidió colaborar con la justicia y reveló detalles del caso, incluyendo dos conversaciones con Correa. Las pruebas se han hecho abundantes, entre ellas, los videos del seguimiento a Balda y dos cheques del Banco del Pacífico a nombre del agente de inteligencia a cargo del operativo, uno por US$ 11.280 y otro por US$ 10.000.

Correa no solo se ha resistido a presentarse a las citaciones judiciales; considera que el caso respecto a él es forzado y se declara víctima de persecución. Se compara con Lula a sabiendas de que su reacción frente a la justicia es diametralmente opuesta: Lula se sometió a los tribunales y encaró sus procesos sin huir del país, a pesar de las decisiones judiciales adversas. Correa se niega a volver a su país creyendo que su condición de expresidente obliga a que la justicia le brinde un trato especial. O que no lo juzgue.