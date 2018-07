¡Que traigan un Duterte!

Uno siempre sabe que lo están engañando. O eso nos dicen. Sin embargo, aunque lo tengamos de corona, elegimos ignorar el hecho porque, primero, manejamos mejor las mentiras piadosas y; segundo, eludirlo demanda menos trabajo y es menos doloroso que enfrentarlo. Creer que si dejamos de mirar un problema este se desintegrará en el aire y por sí solo como si fuera una burbuja de detergente es una tentación demasiado grande.

Ser un cojudo contento es una de las más sorprendentes capacidades del ser humano. Y se entiende: enfrentar el problema y comprobar cuán real y cuán profundo es, nos rompe las certidumbres y nos desestabiliza, nos produce asco, escalofríos, arcadas y hasta náuseas. Incluso cuando sabíamos desde el principio qué es lo que íbamos a encontrar.

IDL Reporteros y Justicia Viva presentaron audios que involucran al presidente de la Corte Superior del Callao, al menos a un magistrado de la Corte Suprema y a tres consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en -como mínimo- flagrante tráfico de influencias.

Sí, es verdad que solo uno de cada seis peruanos aprueba el desempeño del Poder Judicial (17% según GfK) y que las -a veces “inexplicables”- demoras y celeridades para resolver los casos es la parte del problema que no se puede barrer debajo de la alfombra. Pero una cosa es asumir que hay corrupción y otra comprobar que estamos tan hasta las sienes de corruptos que ya no sabemos quién es quién.

El CNM y la Fiscalía han anunciado, cada uno por su lado, que iniciarán sendas investigaciones para determinar responsabilidades y qué es lo que ha pasado; como si no estuviera clarísimo en los audios. Ahora solo falta que aparezca algún congresista a pedir peritaje para los audios; total, no sería la primera vez que alguien confunde una compra de favores con Forrest Gump.

Me sentiría mucho más seguro si, por ejemplo, la congresista Vilcatoma tomara este caso; o el congresista Becerril, dado que su esposa trabaja en el CNM y él ha sido siempre muy dado a comprarse todos los pleitos cuando se trata de enfrentar a la corrupción.

Que a la ciudadanía se nos enfrente con esta asquerosa realidad no es tan terrible porque la verdad, aunque duela, libera. Lo verdaderamente grave es lo que pasa en la cabeza de la ciudadanía cuando la única opción que le dejan es mirar al fondo del abismo pues luego no le queda más remedio que hacer algo al respecto. Recordemos que hasta los más viles y ruines pecados serán perdonados, pero solo hasta que el escándalo impida que Dios siga mirando hacia otro lado; ¿y no dicen que el pueblo es Dios?

Insistiré: el fascismo acecha. Como dijo Eduardo Dargent el sábado, es muy pronto para descalificar las opciones de Fuera Popular para el 2021, pero me parece que no interesa mucho qué perfil ideológico tiene ese que te apunta con una pistola o te persigue por tus ideas. Tampoco importa si lo hace en nombre de Dios, del pueblo, del futuro, del sistema o de la nación. Tampoco si dice que habrá de barrer con los corruptos y con alguna minoría que sea fácil de estigmatizar.

Porque desde la cárcel -el cementerio o el exilio-, todos los fascismos son idénticos.

“Si eres un corrupto, te llevaré en un helicóptero y te arrojaré (al vacío) (…)”, dijo el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. ¿Estamos llamando a uno así para que nos saque del lodazal? ¿Duterte es el nuevo Pinochet?

El príncipe Hamlet decía que la consciencia nos convierte a todos en cobardes. El miedo a las consecuencias de nuestras decisiones nos obliga a inventarnos justificaciones para seguir aguantando lo que nos pesa. O a ese que nos engaña. Y entonces, un día, pateamos el tablero. Y que sea lo que sea.