Los idiotas no deben salir en las 24 horas

Ojalá algún día realmente conozcan el corazón que tiene este obispo, no lo conocen. Cardenal Juan Luis Cipriani.

Su trayectoria podría resumirse en tres palabras: arrogancia, indolencia y fujimorismo. Pedro Salinas sobre Cipriani.

Jaime Saavedra Chanduví era el caballo de Troya del comunismo en el sistema educativo. Francisco Tudela.

¿Qué hace alguien de menos de 17 años a las 10 de la noche? ¿Con qué está? ¿Con su troncho, su trago o en un acto delictivo? Debemos sacar una ley que alguien de menos de 17 años no puede salir a la calle más allá de las 10 de la noche. Edwin Donayre.

Y a los idiotas en ningún momento de las 24 horas. Guido Lombardi.

Tengo adelante al señor De Belaunde y atrás a Bruce. Ya usted sabrá mi situación complicada … los amo pero allacito nomás. Edwin Donayre explicando su respeto a LGTBI.

La prensa en el Perú deforma la democracia. Y los empresarios que permiten que vivan de la publicidad esos medios tienen la sartén por el mango para que esas cosas vayan cambiando. Rafael Rey.

Y la prensa… ¿cuánto tiene de aprobación? Lourdes Alcorta sobre la caída en la aprobación de todos los políticos, arrancando una campaña seguida luego por blogs fujimoristas.

Yo no he sido nunca fujimorista ni soy fujimorista. Rafael Rey.

Yo siempre he sido antifujimorista pero Keiko me cae muy bien porque no me gustan los cargamontones. José Barba.

No voy a llegar a ese extremo porque no es un héroe. Luis Castañeda aclarando que en el parque temático que le hará a Galarreta no habrá un monumento a Alberto Fujimori.

Proterrucos es lo único que alcanzan a balbucear las bestias con plata que nos roban los bolsillos. Lo único proterruco es querer borrar la historia de crímenes de los delincuentes de esta banda política. Claudia Cisneros sobre el terruqueo de Héctor Becerril.

Nosotros no hemos llegado al parlamento para cohabitar con los herederos de esa dictadura (fujimorista) oprobiosa. Aprista Carlos Roca Cáceres.

Alan García y Luis Nava deben estar tras las rejas. Gloria Montenegro.

Con todas sus disfuncionalidades, es una bancada. Úrsula Letona sobre la bancada PpK.

Los escenarios son distintos, pero las fuerzas del mal, las fuerzas oscuras, siguen presentes, y las metodologías, muchas de ellas, son cercanas. Las fuerzas oscuras están ganando terreno. Bernardo Roca Rey sobre las amenazas a la libertad de expresión en los noventa y ahora.