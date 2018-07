Guerrillas tuiteras

Toda estructura de información lleva tras de sí una estructura de poder. Y la forma como se estructura la información/opinión pública en la social media –“redes sociales”– está comprobado que tiende a la polarización. O sea que en estos espacios digitales es fácil crear bandos o “guetos” de opinión contrapuestos. ¿Eso es bueno o malo? Como todo en la vida, depende, porque la existencia de bandos opuestos puede ser la expresión de un debate en el que no existen consensos y eso puede ayudar a la pluralidad, contraste de ideas y a ser más crítico. Sin embargo, cuando en todos los debates se llega a un “punto muerto”, sin consensos, donde no hay contraste sino vituperio y ruido, entonces las redes sociales son el escenario perfecto para armar interminables guerras cruentas. Esto es un hecho: quien ingrese a Twitter a opinar ha de ser consciente de la polarización, una práctica abiertamente usada en el mundo entero por quienes buscaron marear con posverdad a los desprevenidos. Si, además consideramos que la tendencia al anonimato en las “redes” puede convertir de la noche a la mañana en líder de opinión a cualquier ciudadano de a pie, entonces el escenario para las guerras y guerrillas está armado. En este escenario bélico en donde tristemente los “mediadores políticos profesionales” –congresistas y autoridades a secas– se comportan como bandoleros, la necesidad de buscar terceros calificados que ausculten la salud del debate digital es más que conveniente. Twitter y compañía estarán un buen tiempo influyendo en nuestra esfera pública aún, por eso es vital empezar a “enmarcar” los debates –los populares “hilos”– darles contexto para no elevar lo anodino a contenido estelar y “hacerle el juego” a algún gueto. Aquí hay un espacio institucional que no ha sido cubierto por ninguna agente, en este país de aspiraciones y transformaciones digitales en marcha. ¿Quién dice “yo”?