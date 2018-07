“Para combatir la corrupción se necesita recuperar el liderazgo en la ciudadanía”

Wilson Aranda. Trujillo

¿Cómo combatirá el mal endémico de la corrupción?

Lo primero que uno tiene que recuperar en la ciudadanía es el reconocimiento y el liderazgo. Si no hay liderazgo no puedes enfrentar ninguna de las batallas que necesitas. Uno de los primeros actos públicos que vamos a realizar después de ser elegidos es empoderar al cargo de gobernador para que pueda ser un ente fiscalizador, no solo de gestión sino que pueda supervisar que la pobreza del pueblo no se la coma un funcionario corrupto. Hay mecanismos de transparencia, de gobierno electrónico, hay formas cómo el aparato público puede incluso obtener un ISO 30027 (certificado de calidad) para transparentar la gestión. El ciudadano tiene que ser el principal fiscalizador antes de que se cometan los delitos, no después; después lo único que queda es la sanción y normalmente, nunca el dinero se recupera.

¿Habrá transparencia en las licitaciones de obras?

Las obras normalmente ya estamos casi acostumbrados de que se vendan o liciten antes. Ya uno sabe quién es el adjudicatario. El mismo expediente de licitación se hace a medida de alguna empresa amiga del funcionario de turno. Con nosotros no pasará eso. El 2016 propusimos que los órganos de control interno dejen de depender de las comunas y regiones, porque ellos son pagados por el alcalde o presidente regional y no hay autonomía. Necesitamos órganos de control independientes en lo administrativo y presupuestal.

¿Cómo sacar adelante el sector Salud, que es un paciente en cuidados intensivos?

Contamos a nivel de región con dos grandes hospitales en nuestra ciudad: el Belén y el Regional. La distancia entre uno y otro no es más de tres kilómetros; los dos son muy antiguos, colapsados, sin el equipamiento necesario. Estamos planificando, partiendo de Trujillo, desconcentrar el tema de salud. Hacer puntos de salud, en el distrito de Laredo, otro en el sector Alto Salaverry, y quedará uno de estos dos nosocomios. En algún momento planteamos también hacer una ciudad médica donde se concentren cierto tipo de gestiones para que los funcionarios de salud y los médicos puedan atender a los pacientes de una manera eficiente. A nivel de región tenemos serios problemas. En Huamachuco el hospital tiene más de 60 años y no se ha modernizado, por ejemplo.

¿Cuál es su estrategia para mejorar la calidad educativa en este sector tan descuidado?

Yo tengo una visión en la educación, que primero, es un trabajo a largo plazo. No vamos a cambiar las cosas de la noche a la mañana. Pero hay que empezar no en el proceso en sí de la educación, hay que empezar antes. Tienes que empezar a formar al ciudadano desde su vida neonatal y trazarte objetivos. Uno de los objetivos medibles que podemos trazarnos es que para el año 2050 los estudiantes de 5º año de secundaria de La Libertad, salgan hablando, escribiendo y pensando en inglés.

Entonces, ¿considera básico este idioma para mejorar la calidad educativa?

Considero básico un punto que nos va a ayudar a solucionar otros puntos anteriores, y lo explico. Para que consigas el objetivo del 2050, se va a tener que empezar no desde el 4º de secundaria, sino en inicial. Pero tienes que retroceder al inicio de la vida neonatal del niño. Es decir, a nutrir bien a la mamá para que tengas un niño bien alimentado y en sus primeros tres años de vida tenga el desarrollo cerebral necesario, con eso has solucionado algunos problemas anteriores como la salud de la madre; tendrás niños bien nutridos con lo cual solucionarás la anemia y desnutrición infantil y vas a tener ciudadanos que en el futuro van a poder desarrollarse mejor. Lo del idioma inglés es un punto medible que al final te va a llevar a realizar con mayor eficiencia otras líneas maestras en la educación.