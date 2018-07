“Funcionarios regionales se escogerán por su capacidad, no por confianza”

Wilson Aranda. Trujillo

¿En qué se va a diferenciar una eventual gestión de Súmate frente a las anteriores?

En primer lugar, no vamos a ser una gestión improvisada. Conocemos cómo funciona la gestión pública, los sistemas administrativos, y algo muy importante: tenemos un equipo técnico de profesionales que nos van a acompañar. Ojo, no solo son de Súmate, mayoritariamente son independientes e inclusive han estado o están en otras tiendas políticas. Nuestra línea de trabajo es convocante de un equipo amplio; no privilegiar la confianza sino la capacidad, porque la confianza es enemiga de la transparencia. Y para ello, qué mejor que convoques a otros profesionales de otras tiendas políticas que te ayuden a resolver los cuellos de botella que tiene la administración regional.

¿Cuál es su estrategia para combatir la anemia y desnutrición infantil en la región?

Has tocado un tema que para nosotros es prioridad. Si nuestro primer eje es el desarrollo social, la persona y la dignidad humana como la razón de ser del gobierno y de la política, no podemos ser una región que tenga en crecimiento dichos males, no solo en la sierra, tenemos anemia y desnutrición en Trujillo y sus distritos. He tomado conciencia de la gravedad del problema y estoy comprometido, de llegar al gobierno regional, de impulsar políticas públicas, programas y proyectos que ataquen la desnutrición crónica y que con indicadores de resultados, al término de cuatro años de gestión, es posible reducirla con intervenciones eficaces del sector Salud, Educación, con políticas sociales, con programas y apoyo del gobierno nacional y de los municipios.

¿Cómo resolver la crisis y colapso del sector Salud en La Libertad?

Nos preocupa mucho el estado crítico de la salud pública regional tanto en el Ministerio de Salud (Minsa) como EsSalud. Somos testigos, pacientes y víctimas de la deficiencia del sistema de salud. Los hospitales tienen los pasadizos de emergencia sin atención a los pacientes, que se mueren porque no hay camas ni cobertura. Es una cuestión de oferta y demanda. La oferta pública de atención en salud es limitada para la alta demanda, ni siquiera el sector privado atiende la necesidad de este sector. ¿Qué hacer ahí? De las 12 provincias liberteñas solo 6 tienen hospitales. Considero fundamental que Bolívar y Pataz cuenten con nosocomios. En Trujillo tenemos dos hospitales de referencia (Belén y Regional Docente), pero que igual han colapsado. En el tema de salud mental solo hay una siquiatra en el Hospital Regional para atender a todos los pacientes que cada vez aumentan. No es posible que tengamos dos o tres siquiatras en el ámbito público. Es inaceptable que no haya una política regional para un servicio de salud mental. Lo mismo me preocupa el maltrato de los pacientes en el área de Emergencia. Se debe mejorar el trato y rapidez en la atención. Y eso pasa por mejorar y ampliar los servicios de emergencia de los hospitales públicos. Yo me comprometo a asignar presupuesto para mejorar los servicios de emergencia de los nosocomios de la región.

Otro sector crítico es el de Educación, ¿cómo lograr calidad ahí?

Tenemos un enfoque distinto. Si bien es cierto la preocupación de las autoridades ha sido la infraestructura en las escuelas, calidad de textos y capacitación docente, creemos que es muy importante asociar la educación al desarrollo económico, a la educación técnica. Tenemos que tener currículos adecuados a la demanda local y regional asociadas a las vocaciones productivas. La educación muchas veces responde a un criterio nacional y no se implementa el proyecto educativo regional que sí existe en La Libertad. Yo me comprometo a concretar un proyecto educativo regional que esté vinculado a las demandas del territorio de las provincias.