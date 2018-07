Marco Arana: “El Tribunal Constitucional podría fallar contra la Ley Mordaza”

— Los fujimoristas insisten que el pueblo le dio mayoría y tienen que seguir manejando la mesa directiva del Congreso de la República. ¿Hay otras alternativas para arrebatarle el mando?

—El fujimorismo obtuvo una mayoría en el Congreso que no era la mayoría que recibió en las urnas, recordemos que ellos no llegan a tener ni el 40%, sin embargo en el Parlamento tenían más del 70%, allí hay una distorsión de la forma como se contabiliza y se valida los votos a nivel nacional y para el Congreso; el fujimorismo recibió una mayoría inusitada y lo que ha demostrado en estos dos años, es que no saben conducir bien el poder, cuando tiene poder, abusan, y esa es la matriz política del fujimorismo que viene de una experiencia autoritaria, golpista, además, muy vinculada a la falta de transparencia y la corrupción, ellos, tenían la oportunidad, sin embargo vemos que no han podido usar bien el poder en función del pueblo. Teniendo una inmensa mayoría podrían haber fortalecido la institucionalidad democrática en el país, no lo han hecho, lo que quiso hacer, es gobernar desde el Congreso.

—¿Algún nombre se vocea para proponer que conduzca la mesa directiva multipartidaria?

—Yo he venido eludiendo esa pregunta por una razón, primero porque la pregunta es ¿para que la oposición en conjunto debería tener la mesa directiva? porque si el debate es ¿quien sustituye a quién?, uno de los peligros que hay es que este sea un tema personal aislado y no un tema institucional democrático y para el Frente Amplio, el tema fundamental es la institucionalidad democrática.

—Pero debe haber una cabeza.

—No se trata de cambiar mocos por babas; han habido diversas declaraciones sobre el tema.

—¿Asumiría ese reto si se lo proponen?

—Esa tiene que ser una decisión política institucional, lo primero es que hay que discutir ¿para que el cambio de la mesa directiva?, y eso tiene que ver por ejemplo para nosotros: con mayor transparencia, con reglas democráticas, con modificaciones en el reglamento, consulta previa, sincerar la administración del Congreso, incluido su personal y sus gastos, modificar el artículo 19 de la ley general de la Contraloría. Si esos elementos se alinean, que son bastantes, pero que tiene que ver además con lo que la ciudadanía está reclamando frente al Congreso, nunca tan desprestigiado como ahora, entonces, si hay esas posibilidades, el Frente Amplio, podría participar en la mesa directiva, de otra manera, podríamos abstenernos de participar, lo cual no implica que no de su voto por un recambio.

—¿Qué riesgo existe si ellos siguen?

—El mayor peligro es que el Congreso siga cada día más desprestigiado y que la discusión política en el país sobre la capacidad de ejecución que tiene el Ejecutivo, y la capacidad de legislar y hacer control político del Legislativo, lleve a una situación de inestabilidad política muy grande en la cual, por ejemplo, piden en la calles cierren el Congreso.

—¿Aceleraría usted ese pedido callejero?

—Claro, el fujimorismo no va a querer dejarlo, ha convertido el Congreso en su oficina de empleos, en su sistema de comunicaciones, están gastando un montón de dinero, incluido troles, y además en una creación de gabinetes a la sombra, para gobernar desde allí, difícilmente van a querer soltarlo, pero el gran peligro, que si esto sigue así, es que el Congreso, termine políticamente suicidándose, y la verdad que la responsabilidad política va a caer sobre todos, pero fundamentalmente sobre el fujimorismo.

—Se acerca el mensaje presidencial ¿Qué debería incluir Vizcarra?

—Debiera dar muestra de cohesión de su gabinete, pues recordemos que es un gabinete que la derecha se lo quería bajar, el gobierno debe tomar liderazgo desde la unificación de su gabinete y a partir de ahí indicarnos cuales son las metas, estamos a más de cien días, en el Frente Amplio, hablamos de la importancia de la lucha contra la corrupción, ahí seguimos esperando lo que pueda ocurrir.

—¿Dónde terminará la Ley Mordaza?

—El elemento positivo de esa ley es que está permitiendo un debate sobre el rol que los medios de comunicación juegan en la institucionalidad democrática, lo dijimos en el Congreso, creo que fue pésimo que desde las empresas de comunicación y desde algunos sectores políticos, señalaran que se trataba de una Ley Mordaza, cuando en realidad de lo que se trata es de una ley para regular cómo el Estado contrata con los privados, ¿basta eso? no ¿porque lo sacaron? porque quieren democratizar los medios de comunicación, no, en realidad el fujimorismo y el APRA han intentado colocar contra la pared básicamente a los grandes grupos empresariales de medios, El Comercio, La República, RPP.

—¿Cuál es tu pronóstico sobre la decisión del Tribunal Constitucional?

—Que podría fallar contra la inconstitucionalidad de la ley y el Congreso lo que tendría que hacer es modificar la ley, yo sé que algunos quieren que se derogue, creo que sería pésimo que en este momento que se ha abierto un camino para la regulación transparente, participativa, democrática de la relación medios de comunicación privados y Estado, y además del rol que cumple el instituto de comunicación del Estado, sería una excelente oportunidad para que en el marco del respeto de la libertad de opinión y expresión, podamos tener relaciones transparentes, entre ambos.