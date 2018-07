Advierten peligro de que el Perú se convierta en un narcoestado

El Perú está camino a ser nuevamente un narcoestado, como ocurrió a fines de la década de los noventa en el gobierno de Alberto Fujimori, sostuvo el politólogo Carlos Fernández Fontenoy, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, de la Compañía de Jesús. Según argumentó el académico, un síntoma de este peligro son los aparentes vínculos del narcotráfico con Fuerza Popular.

"En el caso legislativo, no han tomado las medidas pertinentes sobre la penetración del narcotráfico en las campañas electorales cuando toda la población lo requería. Y sobre ese tema, vemos que Vizcarra no dice nada, Villanueva no dice nada (...). Se han olvidado de esos temas calientes en que pueden chocar de cierta manera con Fuerza Popular y con las fuerzas oscuras vinculadas a ellos. (...) La presencia mayoritaria de Fuerza Popular en el Congreso ya genera un aroma fétido y muy cercano al olor de la cocaína", señaló el politólogo en el programa radial No Hay Derecho, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Yo creo que estamos ante los inicios del regreso de un narcoestado, porque probablmente en el gobierno de Fujimori estuvimos en un narcoestado. Si el principal asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, era uno de los jefes del narcotráfico en el Perú, obviamente estamos en un narcoestado. La historia se repite, antes Fujimori con su asesor Vladimiro Montesinos, ahora con Keiko y su asesor Ramírez”, dijo.

Recordó que varios dirigentes de Fuerza Popular han sido denunciados por presuntos vínculos con el narcotráfico y que gran parte de la cúpula de este grupo está investigado por casos de lavado de activos.

“En la cúpula de Fuerza Popular encontramos relaciones muy cercanas al tema de lavado de activos, del narcotráfico, de mafias. (…) Joaquín Ramírez está investigado por lavado de activos en Perú y Estados Unidos. No nos olvidemos que este secretario de ética de Fuerza Popular, Edwin Vergara, era socio de dos narcotraficantes colombianos y que Keiko Fujimori está vinculada al caso de Joaquín Ramírez”, dijo.

“Entonces, su actitud de bloquear la norma de los partidos políticos, la de negarse a considerar un delito el financiamiento ilegal muestra que no hay una actitud franca de lucha contra el narcotráfico y la corrupción que eso genera. Y frente a ello, Vizcarra y Villanueva no dicen nada”, ratificó el académico, doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, de España.