Sobre el sector educación

Señor Director:

El 6 de julio, los maestros celebran dos acontecimientos muy importantes: el aniversario de su profesión y los 46 años de fundación del glorioso SUTEP de Horacio Zeballos Gámez.

La fecha es precisa para llevarnos a reflexionar sobre varios asuntos, como por ejemplo el tipo de educación que tenemos y si es considerada como un derecho humano fundamental, cómo se forma a los docentes en la institución encargada de hacerlo, si la enseñanza que se imparte es de calidad y si la escuela pública está plenamente vigente o si los sectores privados le han ganado espacio. Asimismo, si la educación que se imparte está en condiciones de generar ciencia y tecnología para el desarrollo del país y si el currículo obedece y sirve para la formación integral de los educandos y refleja la realidad del país. Y, por supuesto, si los maestros activos y cesantes son remunerados acorde con el servicio que brindan, tanto en el sector público como el privado.

Y las respuestas a estas inquietudes lamentablemente son muy negativas, porque los responsables de brindar este derecho humano históricamente siempre han considerado a la educación como un servicio de segunda categoría y no como un derecho humano fundamental, menos como política de Estado, más sí como la quinta rueda del coche.

Secretariado

patria roja, comité r. Arequipa

Basta de feminicidios

Señor Director:

Duele mucho el intento de feminicidio de Esneider Estela contra Juanita Mendoza, su excuñada quien tiene el 80% del cuerpo quemado, entre el rostro, tórax y pulmones, y está en estado crítico. Pido justicia para Juanita Mendoza, que este caso no se archive con tan solo ser una mujer de provincia, y que esos nueve meses de prisión preventiva no sean lo único que este sinvergüenza pague.

juan d. guerrero carrión

NEILA.ARROYO.95@GMAIL.COM

Le escriben a Gareca

Señor Director:

Esta carta está dirigida al señor Gareca: La mía es una pregunta ética. Usted dice siempre que creyó y cree en el jugador peruano, en su habilidad y potencialidad. Por eso vino, dijo. Vino usted y goleó. Y no nos cansamos de alabarlo. La FPF creyó en usted cuando la AFA ni lo veía, ni lo quería. Ahora que el mundo entero lo ve, ellos lo reclaman y lo enamoran. Usted nos dijo a todos los peruanos “soy libre” y estoy disponible y necesito un mes para pensar. Dijo también que ser mirado por la AFA es casi tan maravilloso como un...

Aquí va la pregunta, ética, le repito, no contractual. El Perú le devolvió no solo un sueldo millonario, sino gratitud, respeto, cariño, aplausos. ¿Usted no siente que aún le debe algo al Perú, a la FPF, al jugador peruano?

carla zolezzi l.

DNI 08226648

Sobre conducta estudiantil

Señor Director:

La incorrecta conducta de muchos desaprensivos alumnos de diferentes escuelas en Lima debe llamar vigorosamente la atención de los padres de familia y autoridades educativas, quienes son los encargados de poner un alto. Algo sagaz debe estar ocurriendo en los hogares como para que se hayan desorientado de manera inquieta los valores morales en los muchachitos. ¿Cómo serán estos más adelante? Es obvio que grabarse en situaciones amorales dice bastante de la clase de persona que son. Y pensar que ese será el futuro.

Hatsumy arias montesinos

DNI 74407890