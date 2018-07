Acción Popular y FBT

Señor Director:Este 3 de julio del 2018, he visto con sorpresa en la página 10 del diario La República una nota periodística en la que el correligionario Mesías Guevara me señala expresamente como parte de la gente que está llegando a Acción Popular “que lo único que busca es su beneficio personal”.

No sé a qué se refiere el señor Guevara. En mi caso, con absoluta honestidad, debo manifestarle que no estoy llegando a Acción Popular; jamás me fui. Toda mi vida he sido y soy militante del partido que fundó Fernando Belaunde Terry.

Si en algún momento pedí permiso a mi partido fue para asumir responsabilidades de Estado. Eso fue una licencia temporal. No hubo renuncia ni nada que se le parezca, tal como consta en carta rubricada por el propio Presidente Belaunde que conservo.

Y si algún interés tengo, señor Director –y que reitero cada vez que viajo al interior del país–, es el de fortalecer el partido y mantener vigente el pensamiento político de Fernando Belaunde.

Raúl Diez Canseco Terry

Militante de Acción Popular

Ex Secret. Dep. de Lima

Ex Secret. Gral. Nacional

Gabriela Wiener

Señor Director:

Quisiera felicitar a Gabriela Wiener por su artículo “El frío de los otros”. El año pasado, escribí al expresidente PPK para que haga una gran campaña en el sur que combata el frío, proteja la vida de las personas y los animales, a la vez que recupere la herencia inca del trabajo comunal porque ahorraría mucho dinero con el apoyo profesional y técnico de ingenieros y supervisores invirtiendo solo en materiales de construcción para lograr viviendas mínimas de 6 x 4 m. Lamentablemente, entre nosotros quienes ocupan los cargos públicos no tienen dos dedos de inteligencia, sabiduría y sentimientos.

Pasé mi sugerencia a los ministerios de Vivienda, Transportes, Ambiente y, de todo el papeleo, la respuesta era que el gobierno no estaba para hacer este proyecto, menos para hacer política, etc.

El Estado peruano se debe preocupar en combatir la tramitología que es la base de la corrupción.

Arturo fernández

Dni 07575643

Abogados laboralistas

Señor Director:

El ministro de Trabajo designó a la Comisión Consultiva de Trabajo y la verdad no es de sorprender que casi todos sean abogados laboralistas a excepción de un sindicalista.

Lo más probable es que en esas reuniones los discursos sean monocordes. Nadie discutirá sobre la “promoción del empleo” (olvidada función de ese ministerio) porque ninguno de ellos sabe de eso, su especialidad en materia legal es solo asegurar el empleo del que ya lo tiene e imposibilitar su despido aun cuando sea justificado. Es difícil esperar cambios positivos en ese sector.

Luis A. Norabuena Casas

Dni 06254944

Justicia en las pensiones

Señor Director:

Por su intermedio me dirijo al presidente Vizcarra, a quien solicito audiencia porque los préstamos y bonos no resuelven esta insoportable situación que estamos sufriendo los jubilados de la Ley Nº 19990.

Tenemos casi 20 años sin recibir un mínimo de incremento en nuestras pensiones; sin embargo, los jubilados de la Ley Nº 20530 sí han recibido un incremento.

Justo onneto núñez

Dni 25597861