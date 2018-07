Agrobanco por “Mi agro”

Es la estocada al agro

Lucila Quintana, directora de Junta Nacional del Café.

Esto es la estocada más grande del gobierno al sector agropecuario. Agrobanco era una palanca financiera que en lugar de que sea una sociedad anónima debería ser reflotada con gente capaz de hacer buena gestión. Se quiebra por una mala gestión. Hay intereses creados que quieren restringir a la pequeña agricultura. Con el cierre de Agrobanco se les corta los brazos a los pequeños productores. Los créditos tampoco eran baratos, pero sí facilitaban a los productores seguir haciendo desarrollo económico en sus regiones. La nueva propuesta del gobierno implica liquidar Agrobanco. La nueva entidad Mi Agro no será supervisada por la SBS, tendrá S/ 100 millones que no alcanzan ni para sembrar en 20 mil hectáreas, y estará articulada a los intereses de las instituciones financieras. Se trata de la estocada a una entidad que servía a los agricultores.

Sin compromiso de salvarlo

Hugo Wiener, expresidente de Agrobanco.

La liquidación de Agrobanco se produce porque nunca hubo compromiso de la actual gestión del gobierno por salvar al banco. No hubo voluntad de resolver el problema del financiamiento para los agricultores en el banco, sino de zafarse cuando la papa está caliente. Este nuevo proyecto (Mi Agro) no garantiza a quién se le va a otorgar los préstamos, pues normalmente se escoge subiendo las tasas de interés, y si no se sube, el que asigna lo hará arbitrariamente. Se convertirá en un fondo político, con ningún criterio técnico sino por favoritismo. Sin contar que estará fuera del sistema financiero, solo utilizará fondos que le asigne el tesoro público, y lo curioso es que no podrá buscar capital en el extranjero o emitir bonos, lo que provocará que un gran número de pequeños agricultores del país se queden sin acceder al crédito que requieren para su desarrollo productivo.