Congresista fujimorista trolea a Yesenia Ponce por 'compañeros fantasma'

Luego que la fujimorista Yesenia Ponce se puso a llorar cuando la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez, le preguntó quién era su mejor amigo en el colegio, los cibernautas han troleado a la parlamentaria.

Entre lágrimas, Yesenia Ponce pidió una sesión reservada, pero no tuvo respaldo, y señaló que no tiene recuerdos buenos de su etapa escolar y que sus compañeros no quieren declarar ante Ética por temor.

En Twitter, Yesenia Ponce ha sido criticada por los usuarios, así como por conocidos personajes como la periodista Verónica Linares. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que su colega, la fujimorista Leyla Chihuán, también se burló.

El periodista Carlos Villarreal bromeó con los “amigos fantasmas” de Yesenia Ponce. “Miembros de la Comisión de ética piden citar a compañeros de estudio de Yesenia Ponce. Serán invitados Gasparin, el fantasma de la ópera y los espíritus chocarreros”, escribió en la red social.

Mientras que la congresista de Fuerza Popular, Leyla Chihuán, respondió con un emoji de fantasma, festejando la burla del conocido comunicador de RPP Noticias.

Cabe recordar que ayer se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión de Ética, en dónde los testigos del caso de certificados falsos de Yesenia Ponce ratificaron que no conocían a la fujimorista, así como el pago por los 10 mil soles para obtener su certificado de estudios falso.