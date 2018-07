De la ONPE

Señor Director:

En las últimas semanas, al interior del diario se ha venido dando una serie de informaciones sobre denuncias de posibles hechos irregulares ocurridos al interior de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

1. Se acusa a la ONPE de haber favorecido en la inscripción a la agrupación política “Podemos por el Progreso del Perú”, lo cual no es cierto. Esta agrupación alcanzó el tope mínimo requerido por ley para acceder al Registro de Organizaciones Políticas (ROP), tras la entrega de dos lotes de firmas, el primero de ellos ingresados el 29 de setiembre del 2017...

En el informe de recepción elaborado (N° 0001959-2017-JAACTD-SG/ONPE) se señala en el numeral 4) “En las listas de adherentes se aprecian espacios en blanco. Estos se encontraron en los lotes de 400 páginas cada uno de ellos... al agrupar los espacios en blanco mencionados, suman 43 páginas y no las 400 que se mencionan de manera reiterada, de un total de 136.879. Cabe resaltar que los espacios en blanco no son tomados en cuenta al momento de la verificación de firmas, ya que la misma se hace sobre la base de los registros encontrados hábiles por la verificación electrónica previa de la base de datos entregada, una de cuyas copias queda en custodia del Jurado Nacional de Elecciones. El segundo lote fue recibido el 6 de diciembre del mismo año, siendo devuelto al JNE seis días después de hallarse espacios en blanco... El JNE dispuso la devolución del lote a la ONPE el 15 de diciembre. El funcionario a cargo de la recepción y verificación de los requisitos de ley fue el señor Yorlank Arenas Oviedo, quien de la documentación entregada por él mismo en el primer lote se desprende que no cumplió con informar adecuadamente al darle conformidad al mismo, pese a la existencia de espacios en blanco. Ajustándose al reglamento con el segundo lote.

Para este segundo lote se produce el ingreso, entre las 18.20 y las 18.42, del personero legal de la agrupación política Podemos por el Progreso del Perú, Luis Navarrete Santillán, estando por determinar quién autorizó el mismo fuera del horario de atención...

Cabe señalar que, de la indagación iniciada, por disposición del jefe nacional, Adolfo Castillo Meza, se han encontrado reiteradas autorizaciones de ingreso irregular de personas al área de Trámite Documentario, autorizadas por el señor Arenas...

En aras de la transparencia y la tranquilidad ciudadana respecto al correcto proceder de la ONPE, el jefe nacional, Adolfo Castillo, ha dispuesto la revisión total de las firmas presentadas por Podemos por el Progreso del Perú. Para esto se vienen consultando acciones con el JNE y con Reniec. El resultado de esta auditoría a la totalidad de firmas será remitido al JNE para que tome la decisión que corresponda respecto a su inscripción...

2. Sobre la suspensión al señor Yorlank Arenas Oviedo, mientras duren las investigaciones, debemos rechazar tajantemente que se trate de una represalia. La opinión pública debe saber que el señor Arenas ha sido suspendido, con goce de haber, por hechos anteriores y distintos...

3. Consideramos que las denuncias presentadas están llegando al límite del ataque personal, al descalificar directamente para el cargo al actual jefe nacional... Cabe recordar que fue el pleno del Consejo Nacional de la Magistratura quien aprobó su nombramiento al amparo de los requisitos legales vigentes...

4. Descartamos cualquier nexo o cercanía con agrupación política alguna, más allá de las correspondientes a nuestras funciones. En ese sentido, rechazamos las acusaciones de favorecimiento a alguna de ellas y en particular a Podemos por el Progreso del Perú.

Oficina nacional de procesos electorales

